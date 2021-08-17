В книгах писатели делились победами и поражениями, радостью и болью, надеждой – всем, чем жил наш народ. В 2014 году история современной украинской литературы разделилась на "до" и "после". На страницы книг вернулось черное слово "война".

Заметьте О нас знает и слышит мир: 30 культурных достижений в Украине, которыми можем гордиться

"НепрОсті" Тараса Прохасько

Год: 2002

Издательство: "Лілея-НВ"

Если Украина когда-то запасла сундук с магическими чудесами, то спрятали его, без сомнения, в Карпатах. Именно там начинают свой путь на "восточный юг" Себастьян и его дочь Анна.

Через историю "непрОстих" мольфар Прохасько изображает альтернативную историю Карпат первой половины XX века.

Читатели проходят вслед за автором по самым тайным тропинкам гор и узнают секреты, которые на протяжении веков спали под карпатским камнями. Как настоящий мольфар, Прохасько творит невероятное: словами оживляет пейзажи. И уже вместо шелеста страниц слышно, как гудит ветер в кронах древних карпатских деревьев.

"Життя настільки коротке, що час не має ніякого значення. Так чи інакше воно відбувається повністю", – говорит герой Прохасько.



"НепрОсті" Тараса Прохасько / Издательство Terra Incognita

"Музей покинутих секретів" Оксаны Забужко

Год: 2009

Издательство: "Комора"

Каждая книга Оксаны Забужко – настоящее событие для книголюбов.

Семейная сага "Музей покинутих секретів" раскрывает перед читателями судьбы сразу 3 поколений. Их жизнь проходит на фоне тревожных событий украинской истории. С 1940-х годов до весны 2004-го, кажется, проходит целая вечность. Однако кое-что остается неизменным и потому по-настоящему весомым и искренним. Но прежде чем осознать это, придется пойти на исконную войну человека за право быть собой.

Историю Украины в прозе Забужко читают тысячи читателей в разных странах мира. Благодаря произведениям автора, все неравнодушные могут собственными глазами взглянуть на события, которые произошли в нашей стране. А между тем – узнать острую историю о любви, надежде и смерти.

"Ось чим відрізняють подружжя від усіх, хай би й яких вольтанутих за температурою, кохань і закохань: воно включає обов'язковий обмін привидами. Твої небіжчики робляться моїми, і навпаки", – говорит автор в книге.



"Музей покинутих секретів" Оксаны Забужко / Anywell

"Мексиканські хроніки" Макса Кидрука

Год: 2009

Издательство: "Нора-Друк"

Задолго до мотивационных курсов и коучей в социальных сетях Кидрук вернулся из путешествия по Мексике и в романе "Мексиканські хроніки" рассказал о своих приключениях.

Писатель стал первым в украинской литературе, кто так заразительно призывал бросать вызов собственным мечтам.

С детства автор мечтал о приключениях Марко Поло и Фрэнсиса Дрейка. Однако с каждым годом все горше становилось осознание, что в постиндустриальном мире не осталось места для романтики и настоящих приключений.

Наконец Кидрук махнул рукой на серую обыденность и отправился в отчаянное путешествие к своей Мечте. Ее имя было Мексика.

"Хто йде вперед, озброєний великими мріями, завжди сильніший від тих, у кого на руках самі лише факти", – завершает свою историю Кидрук.



"Мексиканські хроніки" Макса Кидрука / Уakaboo

"Листи в Україну" Юрия Андруховича

Год: 2013

Издательство: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

"Листи в Україну" – самая полная подборка стихов Андруховича, изданная в Украине. Его поэзия – это всегда праздник. В них скрывается больше жизни, чем может вместить любая другая книга. Поэт всегда внимателен к деталям: будь это рождественник на подоконнике или пистолет в кармане.

Герои Андруховича кого-то целуют "на пропахшем пивом и розами перроне". Или в сумасшедшем порыве признаются, что "я – Фауст, Гамлет, Вильгельм Тель. Я сплю на небе". Но, в конце концов, под мраморным надгробием "собрались все вместе целая семья".

Не обходит стороной Андрухович также Украину. В частности, в ожидании неизбежного чуда "скажем, в Дукле". И тогда на небе может появиться комета, которая принесет надежду.

На Різдво в Україні діються речі

потаємні й вічні. Скажімо, місяць

виявляється зайвим, тому Святвечір

переходить не в ніч, над якою висять.



"Листи в Україну" Юрия Андруховича / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"​

"Фелікс Австрія" Софии Андрухович

Год: 2014

"Видавництво Старого Лева"

Роман "Фелікс Австрія" – настоящая машина времени. Читатели получают шанс погостить в шумном Станиславе конца XIX – начала ХХ века. Путешествие по страницам романа похоже на мечту. Чтобы стать своим в прошлом, необходимо ходить на шпацеры, вальсировать на балах и пробовать шоколадные галяреты.

А между тем в доме почтенной местной семьи продолжается настоящая драма. В ее эпицентре – госпожа Аделя Ангер и служанка Стефания Чорненько, судьбы которых "переплелись так тесно, как стволы деревьев".

Автор щедра на детали. Следуя за героинями, читатели узнают все тайны, которые на рубеже эпох прячет старый прекрасный Станислав.

"Ніби на зло понурій порі року, схожій на вечір, що ніяк не може закінчитися, Аделин день народження світився із-середини, як світяться білі скляні кулі-підсвічники, лунав легким скрипковим квартетом, смакував пташиним молоком", – манит чудесами прошлого Андрухович.



"Фелікс Австрія" Софии Андрухович / Film.ua

"Маґнат" Галины Пагутяк

Год: 2014

Издательство: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

В сплетении мистически-исторического романа Пагутяк раскрывает историю поэта, публициста, издателя Яна Щенсного Гербурта из Добромиля.

Рассказчик – волынский шляхтич, умеющий видеть будущее, однако лишь собственное. С первых страниц он настраивает читателей на барочный разговор и рассказывает им историю столь насыщенную деталями, что она похожа на витраж.

Несмотря на внимательность к жизни Щенсного, "Маґнат" не является биографией. Книгу характеризуют как искру, пробежавшую между Ренессансом и Барокко.

"Здавалося, ясновельможний цієї зимової непритомної ночі обирав між життям і смертю, та я знав, що не духи життя і смерті стоять по обидва боки його ложа, ангел темний по праву руку і ангел світлий по ліву змагаються за його душу", – начинает свою историю автор.



"Маґнат" Галины Пагутяк / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

"Абрикоси Донбасу" Любови Якимчук

Год: 2015

"Видавництво Старого Лева"

Автор заявила, что стихи о войне должны быть как преступление, о котором стыдно вспоминать, как ежедневные убийства, лишенные всяких прикрас. Не стоит убирать из поэзии боль, которую испытывают заложники, в которых стреляют. Стихи о войне должны быть правдой о ней.

Сборник "Абрикоси Донбасу" – как доказательство военного преступления. Враги вторглись и разрушили даже сами слова, разложили их. "Первомайськ розбомбили на перво і майськ", и уже только остается спрашивать, "а де бальцево".

я дивлюся на колообрій

він трикутний, трикутний

і поле соняхів опустило голови

вони стали чорні й сухі, як і я

вже страшенно стара

і я більше не Люба

лише ба.



"Абрикоси Донбасу" Любови Якимчук / "Видавництво Старого Лева"

"Оформляндія, або Прогулянка в Зону" Маркияна Камыша

Год: 2015

Издательство: "Нора-Друк"

Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС – черная линия на теле независимой Украины. В то же время Зона не стала мертвой. Заброшенные дома сквозь пустые ставни рассматривают гостей, а ветер, который летает над "Дугой", рассказывает им свои сказки. Говорят, каждый, кого хоть раз приняла Зона, без сомнения еще не раз в нее вернется.

Украинский писатель Маркиян Камыш стал настоящим певцом и летописцем сталкеров. Роман "Оформляндія" – это законная возможность для читателей почувствовать как это: быть в Зоне нелегалом.

Никаких исторических изложений или причинно-следственных размышлений. Лишь странствие. Вместе с автором миновать засады правоохранителей, пережить ливень в ночной Припяти и подсмотреть рассветные чары над изумрудными болотами Полесья.

"Купу разів на рік я – нелегальний турист у Чорнобильську Зону, сталкер, пішохід, самохід, ідіот – називайте, як хочете. Мене не помічають, але я – є. Я – існую", – признается Камыш читателям уже на первых страницах.



"Оформляндія, або Прогулянка в Зону" Маркияна Камыша / Уakaboo

"RECвізити. Антологія письменницьких голосів" (3 части)

Год: 2015

Составитель: Татьяна Терен

"Видавництво Старого Лева"

Однажды журналистка Татьяна Терен предложила украинским писателям рассказать о себе.

И они согласились. Листая страницы антологии, читатели смогут войти с Юрием Андруховичем в тайные боковые ворота Киево-Печерской лавре, погостить в квартире Игоря Калинца и узнать, для чего на самом деле пишет Оксана Забужко.

Герои книги поделились самыми разнообразными опытами и раскрыли некоторые приоритетные мотивы собственного творчества. Например, Юрий Издрик признался, что занимается "поиском смыслов", а Марианна Кияновская заметила: "Творец должен быть философом, что бы он ни творил".



"RECвізити. Антологія письменницьких голосів" / "Видавництво Старого Лева"

Серия книг "Від А до Я"

"Видавництво Старого Лева"

С некоторыми выдающимися украинцами нам не суждено познакомиться лично. Все из-за течения времени, которое нагло разделяет людей по векам. Однако серия артбуков "Від А до Я" – это возможность провести несколько часов в теплой компании и во время дружеской беседы больше узнать о легендах украинской истории. Кроме того, листать каждое издание – большая художественная радость. Изысканные иллюстрации в совершенстве передают особенности эпохи, в которую жили герои, но в то же время актуальны и учитывают дизайнерские тренды XXI века. По состоянию на 2021 год в серии (выходит с 2015) вышли в свет следующие книги: "Шептицький від А до Я";

"Франко від А до Я";

"Шевченко від А до Я";

"Сковорода від А до Я";

"Антонич від А до Я".

Серия книг "Від А до Я" / "Видавництво Старого Лева"

"Війна, що змінила Рондо" Романы Романишиной и Андрея Лесива

Год: 2015

"Видавництво Старого Лева"

На 24-м году независимости в Украину ворвалась война. Дети, родившиеся после 2014 года, никогда не жили в стране, где каждое утро не публикуют сводки с фронта. "Війна, що змінила Рондо" – это щемящая попытка поговорить с малышами о том, что сейчас происходит в мире.

Война касается всех. Она разрушает города и оставляет шрамы. Но если построить машину света и сплотиться, можно выстоять. И не заплатить за это надеждой.

"Данко, Зірка та Фабіян – відважні, проте дуже тендітні, – вирушили супроти Війни. Спершу вони намагалися заговорити з нею, просили її піти. Війна, не зважаючи на них, вперто сунула далі", – говорится в книге.



"Війна, що змінила Рондо" / "Читанка"

"Тамплієри" Сергея Жадана

Год: 2016

Издательство: MERIDIAN CZERNOWITZ

Сборник стихов Жадана – истории о любви во время войны, которую "никто не объявлял". В наши города и села ворвалась боль, с которой невозможно справиться, однако все держатся благодаря надежде. Автор изображает настоящее, в которое внезапно среди летней жары вернулось Средневековье. Пока "второй год город косит чума", "военные едут на Восток, военные едут на Запад". А тем временем на вокзале девушка торгует цветами, которые "никто не приносит на могилу ее старшему брату". Однако кислород за шахтами сладок от ягод, и растерянная девочка понимает, что "эта территория, оказывается, может быть желанной и дорогой". Каждое слово в "Тамплиерах", в конце концов, станет фрагментом летописи, которую историки будущего когда-нибудь напишут о наших тревожных временах. Як ми будували свої доми?

Коли стоїш під небесами зими,

і небеса розвертаються й відпливають геть,

розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.

"Тамплієри" / MERIDIAN CZERNOWITZ "Поезія" Кузьмы Скрябина

Год: 2016

Издательство: "Фоліо" На текстах Скрябина взрослели поколения. Подпеть что-то из его хитов сможет почти каждый. Уличные музыканты продолжают играть "Старі фотографії", а фотографии из путешествий в соцсетях до сих пор подписывают словами "Місця щасливих людей". Сборник стихов Скрябина – это более 200 страниц радости и щемящей и светлой грусти. И каждая строчка – как бы возвращение в прошлое, во времена, когда в кассах городов продавали билеты на концерты Скрябина. Люди, як кораблі

Кожен пливе поки хвиля несе

I поки глибока вода

Глибока і темна до самого дна

До самого-самого дна.

"Поезія" Кузьмы Скрябина / "Фоліо" "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" Наталки Сняданко

Год: 2017

"Видавництво Старого Лева" Эрцгерцог Вильгельм – он же Василий Вышиваный – культовая личность для украинской истории. Снадянко решает исправить несправедливость и подарить ему альтернативную жизнь во Львове. На страницах романа Вильгельм доживает до глубокой старости и воспитывает внучку. В то же время "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" – это летопись жизни нескольких семей на фоне эпохи войн и межвоенного периода. Родные люди олицетворяют как историю австрийского периода, так и жизнь в советской серой и жуткой реальности. Неожиданный бонус: роман наполнен разнообразными лакомствами. Читать его без любимого лакомства точно не удастся. "Я мав бути в Києві того дня, – писав у своїх мемуарах Вільгельм. – Я більше ніж переконаний, що якби я був у Києві в сей історичний для України момент, то все потім поточилося би по-іншому", – рассказывал герой романа.

"Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" Наталки Сняданко / "Видавництво Старого Лева"

"Голосно, тихо, пошепки" Романы Романишиной и Андрея Лесива

Год: 2017

"Видавництво Старого Лева"

"Голосно, тихо, пошепки" – это звук, изображенный на бумаге. Звучит немного фантастически, но в трех частях произведения (громкой, тихой и "шепчущей") творцы дарят всем желающим билеты в зазеркалье звука.

Эту книгу позиционируют как познавательную и предназначенную для детей. Она поможет малышам почувствовать, как звучит мир, и узнать, о чем молчит тишина.

Авторы также подготовили много интересного. В частности, на страницах "Голосно, тихо, пошепки" читатели узнают, какой звук является самым старым во Вселенной, а также кто из живых имеет лучший.

"Принцип построения книги таков, что на каждом развороте внизу есть одно-два предложения основной истории, и меньшим шрифтом поданы один-два интересных факта", – рассказал Лесив.



"Голосно, тихо, пошепки" Романы Романишиной и Андрня Лесива / "Видавництво Старого Лева"

"Земля загублених, або маленькі страшні казки" Катерины Калитко

Год: 2017

"Видавництво Старого Лева"

С первых страниц своего сборника рассказов Калитко берет читателя за руку и отводит в Землю потерянных. Она существует параллельно нашей привычной обыденности. Местные берега омывают моря альтернативной географии.

В то же время во многих мотивах можно отыскать фрагменты мозаики украинской истории. Как отметила автор, главной неназванной темой книги является Крым.

Земля потерянных создана, чтобы принимать всех. Она существует, чтобы людям, вытесненным из "нормального" мира, было куда пойти. Змей там протянулся от горизонта до горизонта, на воротах тускло светилось золото, а тюрьмы были настолько идеальными, что осужденные начинали болтать с предками задолго до казни.

"Усі пам'ятали війну. Інакше неможливо було існувати. Ці спогади замінили нам хребти і частково – повітря", – такими словами автор знакомит читателей с "потерянной реальностью".



"Земля загублених, або маленькі страшні казки" Катерины Калитко / "Видавництво Старого Лева"

"Спустошення" Любко Дереша

Год: 2017

"Видавництво Анетти Антоненко"

Роман о киевском журналисте Федоре Могиле называют неофициальным гимном миллениалов.

Один жаркий августовский день. Трое мужчин. И каждый из них делает отчаянную попытку изменить собственный сценарий, сценарий людей вокруг, и сценарий истории в целом.

Для героев история превращается в причудливый ящик Пандоры. В ней кроется хаос, манипуляции с сознанием и, наконец, "черный лебедь".

На страницах "Спустошення" предстает причудливый альянс, призванный осуществить в мире новый инновационный прорыв. Запутанными тропками Дереш ведет своих читателей и позволяет заглянуть за черту, из-за которой не возвращаются.

"Кажуть, у 33 приходять думки про щось лірично-хворобливе, які підштовхують до бунту. Потім приходять 12 апостолів – то можуть бути і друзі й колеги, а може, і просто хтось випадковий, хто буде підтримувати твої сентиментально-екстремістські погляди", – подытожил герой в свой день рождения.



"Спустошення" Любко Дереша / "Видавництво Старого Лева"

АМОР[Т]Е Александры Иванюк

Год: 2017

"Видавництво 21"

АМОР[Т]Е – невыдуманная история любви и смерти во время войны на Донбассе.

Молодой филолог Франческа прибыла из Италии в Донецк. Девушка еще не знала, что уже вскоре окажется в эпицентре боевых действий.

Сначала судьбоносная встреча с общественным активистом изменит все. А впоследствии трагедия под Иловайском навсегда разделит жизнь Франчески на "до" и "после".

Останутся только письма, которые девушка напишет тому, кто уже никогда их не получит. И украинский гимн, который итальянка выучит в память о погибшем возлюбленном.

"Потрапивши у чорні списки, вони мусили залишити місто, але Юра не здався. Поки Франческа шукала роботу, Юра шукав добровольчий батальйон. Ця зворушлива історія розповідає про зіткнення двох світів, де панують невгамовні пристрасті, боротьба, відчай і надія", – рассказывает автор о своих героях.



АМОР[Т]Е Александры Иванюк / Weche

Серия "Чарівні істоти українського міфу" Дары Корний

Издательство: Vivat Древние верования украинцев не потерялись во времени. На страницах книг "Чарівні істоти українського міфу" к читателям обратятся те, кого оживили в своем воображении наши предки. Книги Корний – это история древних духов: мавок, русалок, болотников, домовых и других фантастических существ, которых можно найти в украинских полях, лесах, степях, домах. Читатели Корний наконец узнают, почему Осень с Зимой поссорились, чем опасны доброму дому зловредные злыдни и, в конце концов, кто тот, что в скале живет. В серию (выходит с 2017) вошли следующие книги:

"Чарівні істоти українського міфу. Духи природи";

"Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи";

"Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники".

"Чарівні істоти українського міфу. Духи природи" / Уakaboo

"Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" Андрея Любки

Год: 2018

Издательство: MERIDIAN CZERNOWITZ Марк и Ралука после обучения в Польше едут в Ужгород строить свое успешное и счастливое будущее. В то же время трагедия одного зимнего вечера разрушает идиллию. Вместо путешествий по безвизу – поиск оружия, вместо разговоров об искусстве – безумие и призраки. События романа начинаются уже после Революции Достоинства. На Востоке идет война. Тем временем герой Любки начинает собственную битву – с представителем судебной власти в Украине. Несмотря на темноту, которая постепенно окутывает героев, "Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" – удивительно летний роман. В частности, воспоминания героев заставляют сделать как минимум две солнечные остановки: в Румынии и Греции. Кроме того, книга точно заставит путешественников почувствовать мгновение приятной ностальгии по докарантинным путешествиям. Когда утром выезжаешь из Ужгорода, а вечером уже слушаешь оперу в Бухаресте. "Наші друзі позирали на нас поглядами, в яких сплелися подив і захват. Що ж, це було принаймні романтично: молода пара їде в країну, що веде війну проти в кілька разів більшої імперії", – признается уже на первой странице герой романа.

"Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" Андрея Любки / MERIDIAN CZERNOWITZ