У книжках письменники ділилися перемогами та поразками, радістю і болем, надією – усім, чим жив наш народ. У 2014 році історія новітньої української літератури розділилася на "до" і "після". На сторінки книг повернулося чорне слово "війна".

Зауважте Про нас знає і чує світ: 30 культурних досягнень в Україні, якими можемо пишатись

"НепрОсті" Тараса Прохаська

Рік: 2002

Видавництво: "Лілея-НВ"

Якщо Україна колись запасла скриню з магічними дивами, то заховали її, без сумніву, у Карпатах. Саме там розпочинають свій шлях на "східний південь" Себастян та його донька Анна.

Через історію "непрОстих" мольфар Прохасько змальовує альтернативну історію Карпат першої половини XX століття.

Читачі проходять вслід за автором по найпотаємніших стежинах гір та дізнаються секрети, які упродовж віків спали під карпатським камінням. Як справжній мольфар, Прохасько творить неймовірне: словами оживляє пейзажі. І вже замість шелесту сторінок чути, як гуде вітер у кронах прадавніх карпатських дерев.

"Життя настільки коротке, що час не має ніякого значення. Так чи інакше воно відбувається повністю", – каже герой Прохаська.



"НепрОсті" Тараса Прохаська / Видавництво Terra Incognita

"Музей покинутих секретів" Оксани Забужко

Рік: 2009

Видавництво: "Комора"

Кожна книжка Оксани Забужко – справжня подія для книголюбів.

Сімейна сага "Музей покинутих секретів" розкриває перед читачами долі відразу 3 поколінь.

Їхнє життя минає на тлі тривожних подій української історії. Від 1940-х років до весни 2004-го, здається, минає ціла вічність. Однак дещо залишається незмінним і від того – по-справжньому вагомим і щирим. Але перш ніж усвідомити це, доведеться піти на споконвічну війну людини за право бути собою.

Історію України у прозі Забужко читають тисячі читачів у різних країнах світу. Завдяки творам авторки, усі небайдужі можуть власними очима поглянути на події, які відбулися у нашій країні. А між тим – дізнатися гостру історію про кохання, надію і смерть.

"Ось чим відрізняють подружжя від усіх, хай би й яких вольтанутих за температурою, кохань і закохань: воно включає обов'язковий обмін привидами. Твої небіжчики робляться моїми, і навпаки", – каже авторка у книзі.



"Музей покинутих секретів" Оксани Забужко / Anywell

"Мексиканські хроніки" Макса Кідрука

Рік: 2009

Видавництво: "Нора-Друк"

Задовго до мотиваційних курсів та коучів у соціальних мережах Кідрук повернувся з мандрівки до Мексики і в романі "Мексиканські хроніки" розповів про свої пригоди.

Письменник став першим в українській літературі, хто так заразливо закликав кидати виклик власним мріям.

З дитинства автор мріяв про пригоди Марко Поло та Френсіса Дрейка. Однак з кожним роком все гіркішим ставало усвідомлення, що у постіндустріальному світі не залишилося місця для романтики та справжніх пригод.

Зрештою, Кідрук махнув рукою на сіру буденність і вирушив у відчайдушну подорож до своєї Мрії. Її ім'я було Мексика.

"Хто йде вперед, озброєний великими мріями, завжди сильніший від тих, у кого на руках самі лише факти", – підсумовує свою історію Кідрук.



"Мексиканські хроніки" Макса Кідрука / Уakaboo

"Листи в Україну" Юрія Андруховича

Рік: 2013

Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

"Листи в Україну"– найповніша добірка віршів Андруховича, видана в Україні. Його поезія – це завжди свято. У них ховається більше життя, аніж може вмістити будь-яка інша книжка. Поет завжди уважний до деталей: будь це різдвяник на підвіконні чи пістолет у кишені.

Герої Андруховича когось цілують "на пропахлому пивом і трояндами пероні". Або у божевільному пориві зізнаються, що "я – Фауст, Гамлет, Вільгельм Тель. Я сплю на небі". Але, зрештою, під мармуровим надгробком "зібралися всі разом ціла родина".

Не оминає Андрухович також України. Зокрема, в очікуванні неминучого чуда "скажімо, у Дуклі". І тоді на небі може з'явитися комета, яка принесе надію.

На Різдво в Україні діються речі

потаємні й вічні. Скажімо, місяць

виявляється зайвим, тому Святвечір

переходить не в ніч, над якою висять.



"Листи в Україну" Юрія Андруховича / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"​

"Фелікс Австрія" Софії Андрухович

Рік: 2014

"Видавництво Старого Лева"

Роман "Фелікс Австрія" – справжня машина часу. Читачі отримують шанс погостювати у гамірливому Станіславові кінця ХІХ – початку ХХ століття. Мандрівка сторінками роману є схожою на мрію. Щоб стати своїм у минулому, необхідно ходити на шпацери, вальсувати на балах та куштувати чоколядові ґалярети.

А між тим в оселі поважної місцевої родини триває справжня драма. В її епіцентрі – пані Аделя Анґер та служниця Стефанія Чорненько, долі яких "переплелися так тісно, як стовбури дерев".

Авторка щедра на деталі. Слідуючи за героїнями, читачі дізнаються усі таємниці, які на зламі епох ховає старий прекрасний Станіславів.

"Ніби на зло понурій порі року, схожій на вечір, що ніяк не може закінчитися, Аделин день народження світився із-середини, як світяться білі скляні кулі-підсвічники, лунав легким скрипковим квартетом, смакував пташиним молоком", – манить дивами минулого Андрухович.



"Фелікс Австрія" Софії Андрухович / Film.ua

"Маґнат" Галини Пагутяк

Рік: 2014

Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

У плетиві містично-історичного роману Пагутяк розкриває історію поета, публіциста, видавця Яна Щасного Гербурта з Добромиля.

Оповідач – волинський шляхтич, який уміє бачити майбутнє, однак лише власне. З перших сторінок він налаштовує читачів на барокову розмову і розповідає їм історію настільки насичену деталями, що від того схожу на вітраж.

Попри уважність до життя Щасного, "Маґнат" не є біографією. Книгу характеризують, як іскру, яка пробігла між Ренесансом і Бароко.

"Здавалося, ясновельможний цієї зимової непритомної ночі обирав між життям і смертю, та я знав, що не духи життя і смерті стоять по обидва боки його ложа, ангел темний по праву руку і ангел світлий по ліву змагаються за його душу", – розпочинає свою історію авторка.

"Маґнат" Галини Пагутяк / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

"Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук

Рік: 2015

"Видавництво Старого Лева"

Авторка заявила, що вірші про війну мають бути як злочин, про який соромно згадувати, як вбивства щоденні, позбавлені всяких прикрас. Не варто забирати з поезії біль, який відчувають заручники, у яких стріляють. Вірші про війну мають бути правдою про неї.

Збірка "Абрикоси Донбасу" – як доказ військового злочину. Вороги вторглися і зруйнували навіть самі слова, розклали їх. "Первомайськ розбомбили на перво і майськ", і вже тільки залишається питати, "а де бальцево".

я дивлюся на колообрій

він трикутний, трикутний

і поле соняхів опустило голови

вони стали чорні й сухі, як і я

вже страшенно стара

і я більше не Люба

лише ба.



"Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук / "Видавництво Старого Лева"

"Оформляндія, або Прогулянка в Зону" Маркіяна Камиша

Рік: 2015

Видавництво: "Нора-Друк"

Наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС – чорна лінія на тілі незалежної України. Водночас Зона не стала мертвою. Покинуті оселі крізь порожні віконниці розглядають гостей, а вітер, який літає над "Дугою", розповідає їм свої казки. Кажуть, кожен, кого хоч раз прийняла Зона, без сумніву ще не раз у неї повернеться.

Український письменник Маркіян Камиш став справжнім співцем і літописцем сталкерів. Роман "Оформляндія" – це законна можливість для читачів відчути як це: бути у Зоні нелегалом.

Жодних історичних викладів чи причинно-наслідкових роздумів. Лише мандрівка. Разом з автором минути засідки правоохоронців, пережити зливу у нічній Прип'яті та підгледіти світанкові чари над смарагдовими болотами Полісся.

"Купу разів на рік я – нелегальний турист у Чорнобильську Зону, сталкер, пішохід, самохід, ідіот – називайте, як хочете. Мене не помічають, але я – є. Я – існую", – зізнається Камиш читачам вже на перших сторінках.



"Оформляндія, або Прогулянка в Зону" Маркіяна Камиша / Уakaboo

"RECвізити. Антологія письменницьких голосів" (3 частини)

Рік: 2015

Укладачка: Тетяна Терен

"Видавництво Старого Лева"

Одного разу журналістка Тетяна Терен запропонувала українським письменникам розповісти про себе.

І вони погодилися. Гортаючи сторінки антології, читачі зможуть увійти з Юрієм Андруховичем у таємну бічну браму Києво-Печерської лаври, погостювати у квартирі Ігоря Калинця та дізнатися, для чого насправді пише Оксана Забужко.

Герої книги поділилися найрізноманітнішими досвідами та розкрили деякі пріоритетні мотиви власної творчості. Наприклад, Юрій Іздрик зізнався, що займається "пошуком сенсів", а Маріанна Кіяновська зауважила: "Творець має бути філософом, хоч би що він творив".



"RECвізити. Антологія письменницьких голосів" / "Видавництво Старого Лева"

Серія книжок "Від А до Я"

"Видавництво Старого Лева"

З деякими видатними українцями нам не судилося познайомитися особисто. Усе через плин часу, який нахабно розділяє людей за віками. Однак серія арт-буків "Від А до Я" – це нагода провести декілька годин у теплій компанії і під час дружньої розмови більше дізнатися про легенд української історії. Окрім того, гортати кожне видання – неабияка мистецька втіха. Вишукані ілюстрації досконало передають особливості епохи, у яку жили герої, але водночас є актуальними з огляду на дизайнерські тренди ХХІ століття. Станом на 2021 рік у серії (виходить з 2015) вийшли друком такі книги: "Шептицький від А до Я";

"Франко від А до Я";

"Шевченко від А до Я";

"Сковорода від А до Я";

"Антонич від А до Я".

Серія книжок "Від А до Я" / "Видавництво Старого Лева"

"Війна, що змінила Рондо" Романи Романишиної та Андрія Лесіва

Рік: 2015

"Видавництво Старого Лева"

На 24-у році Незалежності в Україну увірвалася війна. Діти, які народилися після 2014 року, ніколи не жили у країні, де щоранку не публікують зведення з фронту. "Війна, що змінила Рондо" – це щемлива спроба поговорити з малюками про те, що наразі відбувається у світі.

Війна торкається усіх. Вона руйнує міста і залишає шрами. Але водночас, якщо збудувати машину світла та згуртуватися, можна вистояти. І не заплатити за це надією.

"Данко, Зірка та Фабіян – відважні, проте дуже тендітні, – вирушили супроти Війни. Спершу вони намагалися заговорити з нею, просили її піти. Війна, не зважаючи на них, вперто сунула далі", – мовиться у книзі.



"Війна, що змінила Рондо" / "Читанка"

"Тамплієри" Сергія Жадана

Рік: 2016

Видавництво: MERIDIAN CZERNOWITZ

Збірка віршів Жадана – історії про любов у час війни, яку "ніхто не оголошував". У наші міста і села увірвався біль, з яким неможливо впоратися, однак усі тримаються завдяки надії. Автор змальовує сьогодення, у яке раптово серед літньої спеки повернулося Середньовіччя. Доки "другий рік місто косить чума", "військові їдуть на Схід, військові їдуть на Захід". А тим часом на вокзалі дівчина торгує квітами, які "ніхто не приносить на могилу її старшому брату". Однак кисень за шахтами солодкий від ягід, і розгублена дівчинка розуміє, що "ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою". Кожне слово у "Тамплієрах", зрештою, стане фрагментом літопису, який історики майбутнього колись напишуть його про наші тривожні часи. Як ми будували свої доми?

Коли стоїш під небесами зими,

і небеса розвертаються й відпливають геть,

розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.

"Тамплієри" / MERIDIAN CZERNOWITZ "Поезія" Кузьми Скрябіна

Рік: 2016

Видавництво: "Фоліо" На текстах Скрябіна дорослішали покоління. Підспівати щось з його хітів зможе майже кожен. Вуличні музиканти продовжують грати "Старі фотографії", а світлини з мандрівок у соцмережах досі підписують словами "Місця щасливих людей". Збірка поезій Скрябіна – це понад 200 сторінок радості та щемливого і якого світлого суму. І кожен рядок – ніби повернення у минуле, у час, коли у касах міст продавали квитки на концерти Скрябіна. Люди, як кораблі

Кожен пливе поки хвиля несе

I поки глибока вода

Глибока і темна до самого дна

До самого-самого дна.

"Поезія" Кузьми Скрябіна / "Фоліо" "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" Наталки Сняданко

Рік: 2017

"Видавництво Старого Лева" Ерцгерцог Вільгельм – він же Василь Вишиваний – культова особистість для української історії. Снадянко вирішує виправити несправедливість і подарувати йому альтернативне життя у Львові. На сторінках роману Вільгельм доживає до глибокої старості та виховує онуку. Водночас "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" – це літопис життя кількох родин на тлі епохи воєн та міжвоєн. Рідні люди уособлюють як історію австрійського періоду, так і життя у радянській сірій та моторошній реальності. Неочікуваний бонус: роман наповнений різноманітними описати смаколиків. Читати його без улюблених ласощів точно не вдасться. "Я мав бути в Києві того дня, – писав у своїх мемуарах Вільгельм. – Я більше ніж переконаний, що якби я був у Києві в сей історичний для України момент, то все потім поточилося би по-іншому", – розповідав герой роману.

"Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" Наталки Сняданко / "Видавництво Старого Лева"

"Голосно, тихо, пошепки" Романи Романишиної та Андрія Лесіва

Рік: 2017

"Видавництво Старого Лева"

"Голосно, тихо, пошепки" – це звук, зображений на папері. Звучить трохи фантастично, але у 3 частинах твору (голосній, тихій і "шепітливій") митці дарують усім охочим квитки у задзеркалля звуку.

Цю книгу позиціонують як пізнавальну і призначену для дітей. Вона допоможе малюкам відчути, як звучить світ і дізнатися, про що мовчить тиша.

Автори також підготували багато цікавинок. Зокрема, на сторінках "Голосно, тихо, пошепки" читачі дізнаються, який звук є найстарішим у Всесвіті, а також, хто із живих має найкращий.

"Принцип побудови книжки такий, що на кожному розвороті внизу є одне-два речення основної історії, та меншим шрифтом подано один-два цікавих факти", – розповів Лесів.



"Голосно, тихо, пошепки" Романи Романишиної та Андрія Лесіва / "Видавництво Старого Лева"

"Земля загублених, або маленькі страшні казки" Катерини Калитко

Рік: 2017

"Видавництво Старого Лева"

З перших сторінок своєї збірки оповідань Калитко бере читача за руку і відводить у Землю Загублених. Вона існує паралельно до нашої звичної буденності. Місцеві береги омивають моря альтернативної географії.

Водночас у багатьох мотивах можна відшукати фрагменти мозаїки української історії. Як зазначила авторка, головною неназваною темою книги є Крим.

Земля загублених створена, щоб приймати усіх. Вона існує, щоб люди, витіснені з "нормального" світу, мали куди піти. Змій там простягнувся від обрію до обрію, на воротах тьмяно світилося золото, а тюрми були настільки ідеальними, що засуджені починали балакати з предками задовго до страти.

"Усі пам'ятали війну. Інакше неможливо було існувати. Ці спогади замінили нам хребти і частково – повітря", – такими словами авторка знайомить читачів зі "загубленою реальністю".



"Земля загублених, або маленькі страшні казки" Катерини Калитко / "Видавництво Старого Лева"

"Спустошення" Любка Дереша

Рік: 2017

"Видавництво Анетти Антоненко"

Роман про київського журналіста Федора Могилу називають неофіційним гімном для мілленіалів.



Один спекотний серпневий день. Троє чоловіків. І кожен з них робить відчайдушну спробу змінити власний сценарій, сценарій людей навколо, та сценарій історії загалом.

Для героїв історія перетворюється у химерну Скриньку Пандори. У ній криється хаос, маніпуляції зі свідомістю та, зрештою, "чорний лебідь".

На сторінках "Спустошення" постає химерний альянс, покликаним здійснити у світі новий інноваційний прорив. Заплутаними стежками Дереш веде своїх читачів і дозволяє зазирнути за межу, з-за якої не повертаються.

"Кажуть, у 33 приходять думки про щось лірично-хворобливе, які підштовхують до бунту. Потім приходять 12 апостолів – то можуть бути і друзі й колеги, а може, і просто хтось випадковий, хто буде підтримувати твої сентиментально-екстремістські погляди", – підсумував герой у свій День народження.



"Спустошення" Любка Дереша / "Видавництво Старого Лева"

АМОР[Т]Е Олександри Іванюк

Рік: 2017

"Видавництво 21"

АМОР[Т]Е – невигадана історія кохання та смерті у час війни на Донбасі.

Молода філологиня Франческа прибула з Італії до Донецька. Дівчина ще не знала, що вже невдовзі опиниться в епіцентрі бойових дій.

Спершу доленосна зустріч з громадським активістом змінить усе. А згодом трагедія під Іловайськом назавжди розділить життя Франчески на "до" і "після".

Залишаться тільки листи, які дівчина напише тому, хто вже ніколи їх не отримає. І український гімн, який італійка вивчить на згадку про загиблого коханого.

"Потрапивши у чорні списки, вони мусили залишити місто, але Юра не здався. Поки Франческа шукала роботу, Юра шукав добровольчий батальйон. Ця зворушлива історія розповідає про зіткнення двох світів, де панують невгамовні пристрасті, боротьба, відчай і надія", – розповідає авторка про своїх героїв.



АМОР[Т]Е Олександри Іванюк / Weche

Серія "Чарівні істоти українського міфу" Дари Корній

Видавництво: Vivat Прадавні вірування українців не загубилися у часі. На сторінках "Чарівних істот українського міфу" до читачів озвуться ті, кого оживили у своїй уяві наші предки. Книги Корній – це історія древніх духів: мавок, русалок, болотяників, домовиків та інших фантастичних істот, які можна знайти в українських полях, лісах, степах, оселях. Читачі Корній нарешті дізнаються, чому Осінь зі Зимою посварилися, чим небезпечні добрій оселі капосні злидні та, зрештою, хто – той, що у скалі живе. До серії (виходить з 2017) увійшли такі книги:

"Чарівні істоти українського міфу. Духи природи";

"Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи";

"Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники".

"Чарівні істоти українського міфу. Духи природи" / Уakaboo

"Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" Андрія Любки

Рік: 2018

Видавництво: MERIDIAN CZERNOWITZ Марк та Ралука після навчання у Польщі їдуть до Ужгорода будувати своє успішне і щасливе майбутнє. Водночас трагедія одного зимового вечора руйнує ідилію. Замість мандрівок по безвізу – пошук зброї, замість мистецьких розмов – божевілля і примари. Події роману розпочинаються вже після Революції Гідності. На Сході триває війна. Тим часом герой Любки розпочинає власну битву – з представником судової влади в Україні. Попри темряву, яка поступово огортає героїв, "Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" – навдивовижу літній роман. Зокрема, спогади героїв змушують зробити щонайменше дві сонячні зупинки: у Румунії та Греції. Окрім того, книга точно змусить мандрівників відчути мить приємної ностальгії за докарантинними подорожами. Коли вранці виїжджаєш з Ужгорода, а ввечері вже слухаєш оперу у Бухаресті. "Наші друзі позирали на нас поглядами, в яких сплелися подив і захват. Що ж, це було принаймні романтично: молода пара їде в країну, що веде війну проти в кілька разів більшої імперії", – зізнається вже на першій сторінці герой роману.

"Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" Андрія Любки / MERIDIAN CZERNOWITZ