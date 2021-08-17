У книжках письменники ділилися перемогами та поразками, радістю і болем, надією – усім, чим жив наш народ. У 2014 році історія новітньої української літератури розділилася на "до" і "після". На сторінки книг повернулося чорне слово "війна".
Зауважте Про нас знає і чує світ: 30 культурних досягнень в Україні, якими можемо пишатись
"НепрОсті" Тараса Прохаська
Рік: 2002
Видавництво: "Лілея-НВ"
Якщо Україна колись запасла скриню з магічними дивами, то заховали її, без сумніву, у Карпатах. Саме там розпочинають свій шлях на "східний південь" Себастян та його донька Анна.
Через історію "непрОстих" мольфар Прохасько змальовує альтернативну історію Карпат першої половини XX століття.
Читачі проходять вслід за автором по найпотаємніших стежинах гір та дізнаються секрети, які упродовж віків спали під карпатським камінням. Як справжній мольфар, Прохасько творить неймовірне: словами оживляє пейзажі. І вже замість шелесту сторінок чути, як гуде вітер у кронах прадавніх карпатських дерев.
"Життя настільки коротке, що час не має ніякого значення. Так чи інакше воно відбувається повністю", – каже герой Прохаська.
"НепрОсті" Тараса Прохаська / Видавництво Terra Incognita
"Музей покинутих секретів" Оксани Забужко
Рік: 2009
Видавництво: "Комора"
Кожна книжка Оксани Забужко – справжня подія для книголюбів.
Сімейна сага "Музей покинутих секретів" розкриває перед читачами долі відразу 3 поколінь.
Їхнє життя минає на тлі тривожних подій української історії. Від 1940-х років до весни 2004-го, здається, минає ціла вічність. Однак дещо залишається незмінним і від того – по-справжньому вагомим і щирим. Але перш ніж усвідомити це, доведеться піти на споконвічну війну людини за право бути собою.
Історію України у прозі Забужко читають тисячі читачів у різних країнах світу. Завдяки творам авторки, усі небайдужі можуть власними очима поглянути на події, які відбулися у нашій країні. А між тим – дізнатися гостру історію про кохання, надію і смерть.
"Ось чим відрізняють подружжя від усіх, хай би й яких вольтанутих за температурою, кохань і закохань: воно включає обов'язковий обмін привидами. Твої небіжчики робляться моїми, і навпаки", – каже авторка у книзі.
"Музей покинутих секретів" Оксани Забужко / Anywell
"Мексиканські хроніки" Макса Кідрука
Рік: 2009
Видавництво: "Нора-Друк"
Задовго до мотиваційних курсів та коучів у соціальних мережах Кідрук повернувся з мандрівки до Мексики і в романі "Мексиканські хроніки" розповів про свої пригоди.
Письменник став першим в українській літературі, хто так заразливо закликав кидати виклик власним мріям.
З дитинства автор мріяв про пригоди Марко Поло та Френсіса Дрейка. Однак з кожним роком все гіркішим ставало усвідомлення, що у постіндустріальному світі не залишилося місця для романтики та справжніх пригод.
Зрештою, Кідрук махнув рукою на сіру буденність і вирушив у відчайдушну подорож до своєї Мрії. Її ім'я було Мексика.
"Хто йде вперед, озброєний великими мріями, завжди сильніший від тих, у кого на руках самі лише факти", – підсумовує свою історію Кідрук.
"Мексиканські хроніки" Макса Кідрука / Уakaboo
"Листи в Україну" Юрія Андруховича
Рік: 2013
Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
"Листи в Україну"– найповніша добірка віршів Андруховича, видана в Україні. Його поезія – це завжди свято. У них ховається більше життя, аніж може вмістити будь-яка інша книжка. Поет завжди уважний до деталей: будь це різдвяник на підвіконні чи пістолет у кишені.
Герої Андруховича когось цілують "на пропахлому пивом і трояндами пероні". Або у божевільному пориві зізнаються, що "я – Фауст, Гамлет, Вільгельм Тель. Я сплю на небі". Але, зрештою, під мармуровим надгробком "зібралися всі разом ціла родина".
Не оминає Андрухович також України. Зокрема, в очікуванні неминучого чуда "скажімо, у Дуклі". І тоді на небі може з'явитися комета, яка принесе надію.
На Різдво в Україні діються речі
потаємні й вічні. Скажімо, місяць
виявляється зайвим, тому Святвечір
переходить не в ніч, над якою висять.
"Листи в Україну" Юрія Андруховича / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
"Фелікс Австрія" Софії Андрухович
Рік: 2014
"Видавництво Старого Лева"
Роман "Фелікс Австрія" – справжня машина часу. Читачі отримують шанс погостювати у гамірливому Станіславові кінця ХІХ – початку ХХ століття. Мандрівка сторінками роману є схожою на мрію. Щоб стати своїм у минулому, необхідно ходити на шпацери, вальсувати на балах та куштувати чоколядові ґалярети.
А між тим в оселі поважної місцевої родини триває справжня драма. В її епіцентрі – пані Аделя Анґер та служниця Стефанія Чорненько, долі яких "переплелися так тісно, як стовбури дерев".
Авторка щедра на деталі. Слідуючи за героїнями, читачі дізнаються усі таємниці, які на зламі епох ховає старий прекрасний Станіславів.
"Ніби на зло понурій порі року, схожій на вечір, що ніяк не може закінчитися, Аделин день народження світився із-середини, як світяться білі скляні кулі-підсвічники, лунав легким скрипковим квартетом, смакував пташиним молоком", – манить дивами минулого Андрухович.
"Фелікс Австрія" Софії Андрухович / Film.ua
"Маґнат" Галини Пагутяк
Рік: 2014
Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
У плетиві містично-історичного роману Пагутяк розкриває історію поета, публіциста, видавця Яна Щасного Гербурта з Добромиля.
Оповідач – волинський шляхтич, який уміє бачити майбутнє, однак лише власне. З перших сторінок він налаштовує читачів на барокову розмову і розповідає їм історію настільки насичену деталями, що від того схожу на вітраж.
Попри уважність до життя Щасного, "Маґнат" не є біографією. Книгу характеризують, як іскру, яка пробігла між Ренесансом і Бароко.
"Здавалося, ясновельможний цієї зимової непритомної ночі обирав між життям і смертю, та я знав, що не духи життя і смерті стоять по обидва боки його ложа, ангел темний по праву руку і ангел світлий по ліву змагаються за його душу", – розпочинає свою історію авторка.
"Маґнат" Галини Пагутяк / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
"Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук
Рік: 2015
"Видавництво Старого Лева"
Авторка заявила, що вірші про війну мають бути як злочин, про який соромно згадувати, як вбивства щоденні, позбавлені всяких прикрас. Не варто забирати з поезії біль, який відчувають заручники, у яких стріляють. Вірші про війну мають бути правдою про неї.
Збірка "Абрикоси Донбасу" – як доказ військового злочину. Вороги вторглися і зруйнували навіть самі слова, розклали їх. "Первомайськ розбомбили на перво і майськ", і вже тільки залишається питати, "а де бальцево".
я дивлюся на колообрій
він трикутний, трикутний
і поле соняхів опустило голови
вони стали чорні й сухі, як і я
вже страшенно стара
і я більше не Люба
лише ба.
"Абрикоси Донбасу" Любові Якимчук / "Видавництво Старого Лева"
"Оформляндія, або Прогулянка в Зону" Маркіяна Камиша
Рік: 2015
Видавництво: "Нора-Друк"
Наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС – чорна лінія на тілі незалежної України. Водночас Зона не стала мертвою. Покинуті оселі крізь порожні віконниці розглядають гостей, а вітер, який літає над "Дугою", розповідає їм свої казки. Кажуть, кожен, кого хоч раз прийняла Зона, без сумніву ще не раз у неї повернеться.
Український письменник Маркіян Камиш став справжнім співцем і літописцем сталкерів. Роман "Оформляндія" – це законна можливість для читачів відчути як це: бути у Зоні нелегалом.
Жодних історичних викладів чи причинно-наслідкових роздумів. Лише мандрівка. Разом з автором минути засідки правоохоронців, пережити зливу у нічній Прип'яті та підгледіти світанкові чари над смарагдовими болотами Полісся.
"Купу разів на рік я – нелегальний турист у Чорнобильську Зону, сталкер, пішохід, самохід, ідіот – називайте, як хочете. Мене не помічають, але я – є. Я – існую", – зізнається Камиш читачам вже на перших сторінках.
"Оформляндія, або Прогулянка в Зону" Маркіяна Камиша / Уakaboo
"RECвізити. Антологія письменницьких голосів" (3 частини)
Рік: 2015
Укладачка: Тетяна Терен
"Видавництво Старого Лева"
Одного разу журналістка Тетяна Терен запропонувала українським письменникам розповісти про себе.
І вони погодилися. Гортаючи сторінки антології, читачі зможуть увійти з Юрієм Андруховичем у таємну бічну браму Києво-Печерської лаври, погостювати у квартирі Ігоря Калинця та дізнатися, для чого насправді пише Оксана Забужко.
Герої книги поділилися найрізноманітнішими досвідами та розкрили деякі пріоритетні мотиви власної творчості. Наприклад, Юрій Іздрик зізнався, що займається "пошуком сенсів", а Маріанна Кіяновська зауважила: "Творець має бути філософом, хоч би що він творив".
"RECвізити. Антологія письменницьких голосів" / "Видавництво Старого Лева"
Серія книжок "Від А до Я"
"Видавництво Старого Лева"
З деякими видатними українцями нам не судилося познайомитися особисто. Усе через плин часу, який нахабно розділяє людей за віками. Однак серія арт-буків "Від А до Я" – це нагода провести декілька годин у теплій компанії і під час дружньої розмови більше дізнатися про легенд української історії.
Окрім того, гортати кожне видання – неабияка мистецька втіха. Вишукані ілюстрації досконало передають особливості епохи, у яку жили герої, але водночас є актуальними з огляду на дизайнерські тренди ХХІ століття.
Станом на 2021 рік у серії (виходить з 2015) вийшли друком такі книги:
- "Шептицький від А до Я";
- "Франко від А до Я";
- "Шевченко від А до Я";
- "Сковорода від А до Я";
- "Антонич від А до Я".
Серія книжок "Від А до Я" / "Видавництво Старого Лева"
"Війна, що змінила Рондо" Романи Романишиної та Андрія Лесіва
Рік: 2015
"Видавництво Старого Лева"
На 24-у році Незалежності в Україну увірвалася війна. Діти, які народилися після 2014 року, ніколи не жили у країні, де щоранку не публікують зведення з фронту. "Війна, що змінила Рондо" – це щемлива спроба поговорити з малюками про те, що наразі відбувається у світі.
Війна торкається усіх. Вона руйнує міста і залишає шрами. Але водночас, якщо збудувати машину світла та згуртуватися, можна вистояти. І не заплатити за це надією.
"Данко, Зірка та Фабіян – відважні, проте дуже тендітні, – вирушили супроти Війни. Спершу вони намагалися заговорити з нею, просили її піти. Війна, не зважаючи на них, вперто сунула далі", – мовиться у книзі.
"Війна, що змінила Рондо" / "Читанка"
"Тамплієри" Сергія Жадана
Рік: 2016
Видавництво: MERIDIAN CZERNOWITZ
Збірка віршів Жадана – історії про любов у час війни, яку "ніхто не оголошував". У наші міста і села увірвався біль, з яким неможливо впоратися, однак усі тримаються завдяки надії.
Автор змальовує сьогодення, у яке раптово серед літньої спеки повернулося Середньовіччя. Доки "другий рік місто косить чума", "військові їдуть на Схід, військові їдуть на Захід". А тим часом на вокзалі дівчина торгує квітами, які "ніхто не приносить на могилу її старшому брату". Однак кисень за шахтами солодкий від ягід, і розгублена дівчинка розуміє, що "ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою".
Кожне слово у "Тамплієрах", зрештою, стане фрагментом літопису, який історики майбутнього колись напишуть його про наші тривожні часи.
Як ми будували свої доми?
Коли стоїш під небесами зими,
і небеса розвертаються й відпливають геть,
розумієш, що жити потрібно там, де тебе не лякає смерть.
"Тамплієри" / MERIDIAN CZERNOWITZ
"Поезія" Кузьми Скрябіна
Рік: 2016
Видавництво: "Фоліо"
На текстах Скрябіна дорослішали покоління. Підспівати щось з його хітів зможе майже кожен. Вуличні музиканти продовжують грати "Старі фотографії", а світлини з мандрівок у соцмережах досі підписують словами "Місця щасливих людей".
Збірка поезій Скрябіна – це понад 200 сторінок радості та щемливого і якого світлого суму. І кожен рядок – ніби повернення у минуле, у час, коли у касах міст продавали квитки на концерти Скрябіна.
Люди, як кораблі
Кожен пливе поки хвиля несе
I поки глибока вода
Глибока і темна до самого дна
До самого-самого дна.
"Поезія" Кузьми Скрябіна / "Фоліо"
"Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" Наталки Сняданко
Рік: 2017
"Видавництво Старого Лева"
Ерцгерцог Вільгельм – він же Василь Вишиваний – культова особистість для української історії. Снадянко вирішує виправити несправедливість і подарувати йому альтернативне життя у Львові. На сторінках роману Вільгельм доживає до глибокої старості та виховує онуку.
Водночас "Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" – це літопис життя кількох родин на тлі епохи воєн та міжвоєн. Рідні люди уособлюють як історію австрійського періоду, так і життя у радянській сірій та моторошній реальності.
Неочікуваний бонус: роман наповнений різноманітними описати смаколиків. Читати його без улюблених ласощів точно не вдасться.
"Я мав бути в Києві того дня, – писав у своїх мемуарах Вільгельм. – Я більше ніж переконаний, що якби я був у Києві в сей історичний для України момент, то все потім поточилося би по-іншому", – розповідав герой роману.
"Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма" Наталки Сняданко / "Видавництво Старого Лева"
"Голосно, тихо, пошепки" Романи Романишиної та Андрія Лесіва
Рік: 2017
"Видавництво Старого Лева"
"Голосно, тихо, пошепки" – це звук, зображений на папері. Звучить трохи фантастично, але у 3 частинах твору (голосній, тихій і "шепітливій") митці дарують усім охочим квитки у задзеркалля звуку.
Цю книгу позиціонують як пізнавальну і призначену для дітей. Вона допоможе малюкам відчути, як звучить світ і дізнатися, про що мовчить тиша.
Автори також підготували багато цікавинок. Зокрема, на сторінках "Голосно, тихо, пошепки" читачі дізнаються, який звук є найстарішим у Всесвіті, а також, хто із живих має найкращий.
"Принцип побудови книжки такий, що на кожному розвороті внизу є одне-два речення основної історії, та меншим шрифтом подано один-два цікавих факти", – розповів Лесів.
"Голосно, тихо, пошепки" Романи Романишиної та Андрія Лесіва / "Видавництво Старого Лева"
"Земля загублених, або маленькі страшні казки" Катерини Калитко
Рік: 2017
"Видавництво Старого Лева"
З перших сторінок своєї збірки оповідань Калитко бере читача за руку і відводить у Землю Загублених. Вона існує паралельно до нашої звичної буденності. Місцеві береги омивають моря альтернативної географії.
Водночас у багатьох мотивах можна відшукати фрагменти мозаїки української історії. Як зазначила авторка, головною неназваною темою книги є Крим.
Земля загублених створена, щоб приймати усіх. Вона існує, щоб люди, витіснені з "нормального" світу, мали куди піти. Змій там простягнувся від обрію до обрію, на воротах тьмяно світилося золото, а тюрми були настільки ідеальними, що засуджені починали балакати з предками задовго до страти.
"Усі пам'ятали війну. Інакше неможливо було існувати. Ці спогади замінили нам хребти і частково – повітря", – такими словами авторка знайомить читачів зі "загубленою реальністю".
"Земля загублених, або маленькі страшні казки" Катерини Калитко / "Видавництво Старого Лева"
"Спустошення" Любка Дереша
Рік: 2017
"Видавництво Анетти Антоненко"
Роман про київського журналіста Федора Могилу називають неофіційним гімном для мілленіалів.
Один спекотний серпневий день. Троє чоловіків. І кожен з них робить відчайдушну спробу змінити власний сценарій, сценарій людей навколо, та сценарій історії загалом.
Для героїв історія перетворюється у химерну Скриньку Пандори. У ній криється хаос, маніпуляції зі свідомістю та, зрештою, "чорний лебідь".
На сторінках "Спустошення" постає химерний альянс, покликаним здійснити у світі новий інноваційний прорив. Заплутаними стежками Дереш веде своїх читачів і дозволяє зазирнути за межу, з-за якої не повертаються.
"Кажуть, у 33 приходять думки про щось лірично-хворобливе, які підштовхують до бунту. Потім приходять 12 апостолів – то можуть бути і друзі й колеги, а може, і просто хтось випадковий, хто буде підтримувати твої сентиментально-екстремістські погляди", – підсумував герой у свій День народження.
"Спустошення" Любка Дереша / "Видавництво Старого Лева"
АМОР[Т]Е Олександри Іванюк
Рік: 2017
"Видавництво 21"
АМОР[Т]Е – невигадана історія кохання та смерті у час війни на Донбасі.
Молода філологиня Франческа прибула з Італії до Донецька. Дівчина ще не знала, що вже невдовзі опиниться в епіцентрі бойових дій.
Спершу доленосна зустріч з громадським активістом змінить усе. А згодом трагедія під Іловайськом назавжди розділить життя Франчески на "до" і "після".
Залишаться тільки листи, які дівчина напише тому, хто вже ніколи їх не отримає. І український гімн, який італійка вивчить на згадку про загиблого коханого.
"Потрапивши у чорні списки, вони мусили залишити місто, але Юра не здався. Поки Франческа шукала роботу, Юра шукав добровольчий батальйон. Ця зворушлива історія розповідає про зіткнення двох світів, де панують невгамовні пристрасті, боротьба, відчай і надія", – розповідає авторка про своїх героїв.
АМОР[Т]Е Олександри Іванюк / Weche
Серія "Чарівні істоти українського міфу" Дари Корній
Видавництво: Vivat
Прадавні вірування українців не загубилися у часі. На сторінках "Чарівних істот українського міфу" до читачів озвуться ті, кого оживили у своїй уяві наші предки.
Книги Корній – це історія древніх духів: мавок, русалок, болотяників, домовиків та інших фантастичних істот, які можна знайти в українських полях, лісах, степах, оселях.
Читачі Корній нарешті дізнаються, чому Осінь зі Зимою посварилися, чим небезпечні добрій оселі капосні злидні та, зрештою, хто – той, що у скалі живе.
До серії (виходить з 2017) увійшли такі книги:
"Чарівні істоти українського міфу. Духи природи";
"Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи";
"Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники".
"Чарівні істоти українського міфу. Духи природи" / Уakaboo
"Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" Андрія Любки
Рік: 2018
Видавництво: MERIDIAN CZERNOWITZ
Марк та Ралука після навчання у Польщі їдуть до Ужгорода будувати своє успішне і щасливе майбутнє. Водночас трагедія одного зимового вечора руйнує ідилію. Замість мандрівок по безвізу – пошук зброї, замість мистецьких розмов – божевілля і примари.
Події роману розпочинаються вже після Революції Гідності. На Сході триває війна. Тим часом герой Любки розпочинає власну битву – з представником судової влади в Україні.
Попри темряву, яка поступово огортає героїв, "Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" – навдивовижу літній роман. Зокрема, спогади героїв змушують зробити щонайменше дві сонячні зупинки: у Румунії та Греції.
Окрім того, книга точно змусить мандрівників відчути мить приємної ностальгії за докарантинними подорожами. Коли вранці виїжджаєш з Ужгорода, а ввечері вже слухаєш оперу у Бухаресті.
"Наші друзі позирали на нас поглядами, в яких сплелися подив і захват. Що ж, це було принаймні романтично: молода пара їде в країну, що веде війну проти в кілька разів більшої імперії", – зізнається вже на першій сторінці герой роману.
"Твій погляд Чіо-Чіо-Сан" Андрія Любки / MERIDIAN CZERNOWITZ
"Сила дівчат" Катерини Бабкіної та Марка Лівіна
Рік: 2018
Видавництво: "#книголав"
Українські дівчата підкорюють усі вершини. А їхні історії, які зібрали Бабкіна та Лівін, надихають нових майбутніх героїнь.
"Сила дівчат" – це про віру у себе та безмежну любов до власної справи. Книга знайомить читачів з українськими письменницями, активістками, журналістками, науковицями, акторками тощо.
Анна Ярославна, Ада Роговцева, Марко Вовчок, Софія Яблонська, Наталія Ворожбит – цих дівчат розділяють віки. Однак єднає вміння йти до своїх цілей, незважаючи на епоху за вікном, численні перешкоди та поблажливі посмішки скептиків.
Автори також дають поради: що робити, щоб стати, як улюблена героїня. Наприклад, щоб зійти на Еверест, як це у свій день народження зробила альпіністка Ірина Галай, "потрібно підкорювати вершину за вершиною та здійснювати власні бажання".
"Сила дівчат" Катерини Бабкіної та Марка Лівіна / "#книголав"
"Ліниві і ніжні" Юрія Іздрика
Рік: 2018
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
Уявити сучасний світ без поезії Іздрика – неможливо. Та й не варто навіть думати про таке. Бо у збірці "Ліниві і ніжні" зібрали найкращі вірші автора: про величні сенси та загадкову і меланхолійну буденність.
Можна читати вірші Іздрика замість ранкових новин та підручників з історії. Можна збирати у намисто української мови усі метафори автора. Або просто насолоджуватися прекрасною грою слів, яка відкриває найсильніші істини.
коли повертається світ спиною
і знов поміж нами відстань і стіни
говори зі мною
говори зі мною
хай навіть слова ці нічого не змінять.
"Ліниві і ніжні" Юрія Іздрика / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
"НАШІ на карті світу. Історії про людей, якими захоплюється світ" Уляни Скицької
Рік: 2018
"Видавництво Старого Лева"
Книга Скицької – це 80 історій про українців, які без перебільшення змінили світ. Іван Пулюй, Геді Ламар, Соломія Крушельницька, Енді Воргол, Софія Яблонська, Казимир Малевич, Ігор Сікорський, Марія Примаченко розкажуть читачам свої біографії, захопливіші за найцікавіші фільми.
Зокрема, гортаючи "НАШІ на карті світу", можна дізнатися, як це – працювати мультиплікатором студії Disney, як Володимир Титла. На кіностудію Paramount Pictures він потрапив ще у 16 років. А згодом став одним з творців легендарної "Білосніжки і семеро гномів" (1937 рік), яка змінила історію світових мультфільмів.
"Його роботи стали натхненням для інших діснеївських мультиплікаторів. Здавалось, своїх персонажів він промальовує зсередини: спочатку створює в уяві їхній характер, а вже потім поверх накладає візуальну форму", – мовиться в історії Титли.
"НАШІ на карті світу" Уляни Скицької / "Видавництво Старого Лева"
"Букова земля" Марії Матіос
Рік: 2019
Видавництво: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
Сага Матіос охоплює життя 5 родин упродовж 225 років. Герої "Букової землі" обирають різні шляхи, які мають вплив не лише на приватну історію, але й вектор розвитку цілої Європи.
Авторка схарактеризувала свій твір як роман-панораму. Вона запрошує читачів мандрувати разом з героями від хутору на Буковині до Берліна. Епілог роману – зупинка у Станиці Луганській влітку 2014 року.
Однією з головних родзинкою твору є неповторний гуцульський чар, притаманний мові Матіос.
"Я просто раджу задуматися над тим, що ми, живі люди, робимо, як ми діємо. Бо мертві сорому не мають. Але вони мають можливість мстити живим. Іноді мертві роблять велику роботу за живих", – розповіла авторка.
"Букова земля" Марії Матіос" / "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"
"Добрі новини з Аральського моря" Ірени Карпи
Рік: 2019
Видавництво: "#книголав"
Паризький роман про 4 героїнь від Карпи – справжньої рок-зірки української літератури – це гримучий коктейль з моди, сексу, лайфстайлу, зрад, втеч, пошуків, злочину та інтриг.
Різні жінки, різні психотипи, яких єднає відчайдушне бажання не лише знайти своє місце, але й залишитися у ньому. А за вікнами розкішних авто і вагонів метро – Париж. Він спостерігає за життям щасливих і нещасних героїнь і, мабуть, радіє, що ніколи не стане людиною.
"Я люблю їх всіх. У кожній із них є часточка мене. І часточка вас. Тому сміливо пірнайте", – розповіла Карпа про своїх героїнь.
"Добрі новини з Аральського моря"/ "#книголав"
"Зваблення їжею з українським смаком" Євгена Клопотенка
Рік: 2019
Видавництво: "#книголав"
Магія українських страв – справжній скарб країни, який давно вже час викопати зі забуття. Євген Клопотенко упродовж 4 років вивчав історію національної кухні і впевнено заявив: ставлення українців до своєї смачної спадщини є дещо поверховим.
Насправді українському кулінарному мистецтву є чим здивувати. Не обійдеться і без цікавинок. Бо хіба у школах розповідали, що Шевченко їв устриці ще за сотні років до того, як це стало мейнстрімом? А ще автор розповідає про 3 продукти, які мають бути інтегровані у ДНК кожного українця чи українки. Спойлер! Це цукровий буряк, соняшникова олія та буряковий квас.
"Бо коли ти любиш своє коріння, тобі не самотньо. Ти знаєш, заради чого живеш і що десь поруч є такі самі, як ти", – поділився автор.
"Зваблення їжею з українським смаком" Євгена Клопотенка / "#книголав"
"Ukraїner. Країна зсередини" Богдана Логвиненка
Рік: 2019
"Видавництво Старого Лева"
Що може бути захопливішим, аніж вирушити у масштабну експедицію від Слобожанщини до Поділля, а від Волині до Таврії? Тільки розповісти про свої пригоди іншим. Надихнути їх зібрати найнеобхідніше у наплічник, купити казанок, щоб запарювати чай на вершинах гір, та гайнути у мандрівку Україною.
Арт-бук "Ukraїner. Країна зсередини" – це найкраща відповідь на запитання, які скарби може подарувати внутрішній туризм. Свої історії читачам розкажуть неймовірні люди, які роблять усе можливе, щоб зберегти красу, історію та автентичність України.
"Мені здавалося, що в Україні я зможу знайти ще ті еко-умови наших пращурів, бо в Німеччині їх уже немає Люди мають жити ближче до природи. Це те, що я хочу показати на своєму прикладі", – зізнається один з героїв.
"Ukraїner. Країна зсередини" Богдана Логвиненка / "Видавництво Старого Лева"
Антологія "Кримський інжир"
Рік: 2019
"Видавництво Старого Лева"
До антології "Кримський інжир" увійшла поезія та проза учасників українсько-кримськотатарського однойменного літературного конкурсу. Ця книга – щемливий шанс повернутися на омитий морем півострів, де під українським сонцем достигає медовий інжир.
Упродовж віків кримські татари бережуть у Криму свою мову, культуру, автентичність. Хоча автори "Кримського інжиру" написали свої твори у різних тональностях, їх об'єднує спільний біль. Водночас з'являється розуміння: можна втратити дім, однак зберегти свою ідентичність.
"Вітер, силу якого чути через тиск на лобове, гуляє просторами Таврії та нехтує будь-якими блокпостами, військовою технікою й кордонами. Вітер не обстрілюють через відсутність документів, перехід лінії розмежування та постійні провокації", – мовиться у "Кримському інжирі".
"Кримський інжир" / "Видавництво Старого Лева"
"Моцарт 2.0" Доржа Бату
Рік: 2020
"Видавництво Старого Лева"
У своєму 1791 році Моцарт відійшов до вічності. Принаймні, так всі думають. Однак він тим часом прокинувся у сучасному Нью-Йорку. А світ за цей час умудрився геть змінитися. Леді вже носять джинси, а у небі літають залізні літаки.
Геній не може призвичаїтися до нової реальності і повсякчас потрапляє у курйозні ситуацію. Добре, що місто подарувало Моцарту подругу: хоробру українку Стейсі. Разом їм доведеться з'їсти не один пуд солі.
Але, зрештою, не даремно ж Моцарт отримав другий шанс. Отже має статися щось важливе.
"Коли всі вперто бачать у тобі кого завгодно, тільки не тебе самого, може статися так, що з часом ти забудеш, хто ти. І Моцарт цього боявся понад усе", – розповідає автор.
"Моцарт 2.0" Доржа Бату / "Видавництво Старого Лева"
"8000 миль самотності" Оксани Шаварської
Рік: 2020
Видавництво: "Люта справа"
Збірка історій Оксани – голос покоління молодих і фантастичних українок.
Вони будують кар’єру, літають до Нью-Йорка та Барселони, купують суничне шампанське у крамниці поблизу дому, здійснюють дитячі мрії та все одно, зрештою, потрапляють у власні "зони турбулетності". І тоді життєво важливо, щоб хтось тримав за руку, або хоча б наливав віскі.
Можна пити лате, укладаючи угоду на тисячі доларів, і в ту мить згадати, як колись у дитинстві з пасовища втекла капосна корова. Можна загадувати бажання Чорному Санті у барі. Можна тікати від суму до Індійського океану. Або, зрештою, озирнутися на власне життя і відшукати свій омріяний Мангеттен в Україні.
Історії "8000 миль самотності" – це, насамперед, історія про людей. Близьких. Друзів. Втрачених. Забутих. Померлих. Тих, з якими ще доведеться перетнутися: десь між Подолом і Таймс-Сквер.
"Дивлюся на Мангеттен і думаю про те, що там, у моєму Києві, у кожного з нас є свій Мангеттен. Цей Мангеттен – одні й ті самі люди, зі звичними усмішками, типовими розмовами. Ці люди чогось досягають, десь там падають, піднімаються, живуть, кохаються", – ділиться авторка.
"8000 миль самотності" Оксани Шаварської / "Люта справа"