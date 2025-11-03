Укр Рус
3 ноября, 15:54
165 дней на позиции: двух военных наградят Крестом боевых заслуг

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Александр Аликсеенко и Александр Тишаев более 165 дней непрерывно держали оборону на Ореховском направлении без ротации.
  • Они будут награждены "Крестом боевых заслуг" за исключительную стойкость и героизм, что обнаружили во время боевых действий.

Двое военных из территориальной обороны – Александр Аликсеенко и Александр Тишаев – более полугода непрерывно держали оборону на Ореховском направлении. За невероятную выдержку и отвагу они получат от президента Украины высшую военную награду – "Крест боевых заслуг".

Оба защитники – собратья из подразделения ТрО – с мая по октябрь находились на боевой позиции на Ореховском направлении. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, пишет 24 Канал. 

Что известно о героической обороне под Орехово?

Александр Аликсеенко и Александр Тишаев еще до этой легендарной обороны проявили себя на войне – они вели ожесточенные стрелковые бои, эвакуировали раненых и погибших собратьев и сбивали вражеские дроны.

С мая по октябрь военные без ротации держали одну позицию на Ореховском направлении. 165 дней длилась их непрерывная работа. Они проводили разведку, отражали штурмы и уничтожали вражескую пехоту. Командование пыталось их заменить более 30 раз, однако из-за постоянных обстрелов это было невозможно. Только в конце октября, благодаря погодным условиям, в частности густому туману, собратьев смогли ротационно вывести.

Александр Аликсеенко признается, что несмотря на полученное ранение, выстоял благодаря физической и моральной поддержке своего собрата Александра Тишаева.

За исключительную стойкость и героизм Президент Украины подписал указ о награждении обоих защитников "Крестом боевых заслуг" – высшей военной наградой Украины.

Какая ситуация сейчас на Ореховском направлении?

  • По сравнению с прошлой неделей, активность противника на фронте заметно возросла.

  • На Ореховском направлении российские войска совершили 23 попытки штурмовых действий, пытаясь прорвать украинскую оборону. Защитники эффективно отбили все попытки противника продвинуться вперед.

  • Несмотря на интенсивность атак, украинские подразделения удерживают позиции – линия соприкосновения на Ореховском направлении остается неизменной.