165 дней на позиции: двух военных наградят Крестом боевых заслуг

Двое военных из территориальной обороны – Александр Аликсеенко и Александр Тишаев – более полугода непрерывно держали оборону на Ореховском направлении. За невероятную выдержку и отвагу они получат от президента Украины высшую военную награду – "Крест боевых заслуг".

Оба защитники – собратья из подразделения ТрО – с мая по октябрь находились на боевой позиции на Ореховском направлении. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, пишет 24 Канал.

Что известно о героической обороне под Орехово?

Александр Аликсеенко и Александр Тишаев еще до этой легендарной обороны проявили себя на войне – они вели ожесточенные стрелковые бои, эвакуировали раненых и погибших собратьев и сбивали вражеские дроны.

С мая по октябрь военные без ротации держали одну позицию на Ореховском направлении. 165 дней длилась их непрерывная работа. Они проводили разведку, отражали штурмы и уничтожали вражескую пехоту. Командование пыталось их заменить более 30 раз, однако из-за постоянных обстрелов это было невозможно. Только в конце октября, благодаря погодным условиям, в частности густому туману, собратьев смогли ротационно вывести.

Александр Аликсеенко признается, что несмотря на полученное ранение, выстоял благодаря физической и моральной поддержке своего собрата Александра Тишаева.

За исключительную стойкость и героизм Президент Украины подписал указ о награждении обоих защитников "Крестом боевых заслуг" – высшей военной наградой Украины.

Какая ситуация сейчас на Ореховском направлении?