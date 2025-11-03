165 дней на позиции: двух военных наградят Крестом боевых заслуг
- Александр Аликсеенко и Александр Тишаев более 165 дней непрерывно держали оборону на Ореховском направлении без ротации.
- Они будут награждены "Крестом боевых заслуг" за исключительную стойкость и героизм, что обнаружили во время боевых действий.
Двое военных из территориальной обороны – Александр Аликсеенко и Александр Тишаев – более полугода непрерывно держали оборону на Ореховском направлении. За невероятную выдержку и отвагу они получат от президента Украины высшую военную награду – "Крест боевых заслуг".
Оба защитники – собратья из подразделения ТрО – с мая по октябрь находились на боевой позиции на Ореховском направлении. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса, пишет 24 Канал.
Что известно о героической обороне под Орехово?
Александр Аликсеенко и Александр Тишаев еще до этой легендарной обороны проявили себя на войне – они вели ожесточенные стрелковые бои, эвакуировали раненых и погибших собратьев и сбивали вражеские дроны.
С мая по октябрь военные без ротации держали одну позицию на Ореховском направлении. 165 дней длилась их непрерывная работа. Они проводили разведку, отражали штурмы и уничтожали вражескую пехоту. Командование пыталось их заменить более 30 раз, однако из-за постоянных обстрелов это было невозможно. Только в конце октября, благодаря погодным условиям, в частности густому туману, собратьев смогли ротационно вывести.
Александр Аликсеенко признается, что несмотря на полученное ранение, выстоял благодаря физической и моральной поддержке своего собрата Александра Тишаева.
За исключительную стойкость и героизм Президент Украины подписал указ о награждении обоих защитников "Крестом боевых заслуг" – высшей военной наградой Украины.
Какая ситуация сейчас на Ореховском направлении?
По сравнению с прошлой неделей, активность противника на фронте заметно возросла.
На Ореховском направлении российские войска совершили 23 попытки штурмовых действий, пытаясь прорвать украинскую оборону. Защитники эффективно отбили все попытки противника продвинуться вперед.
Несмотря на интенсивность атак, украинские подразделения удерживают позиции – линия соприкосновения на Ореховском направлении остается неизменной.