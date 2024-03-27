В ISW проанализировали заявление Лукашенко о "Крокусе" и провал коммуникации Путина с окружением

Теракт в "Крокус Сити Холле" под Москвой произошел 22 марта. А уже через несколько дней Александр Лукашенко заявил, что стрелки сначала хотели убежать в Беларусь, а не в Украину.

В Институте по изучению войны проанализировали заявление самопровозглашенного президента Беларуси, а также провал коммуникации Владимира Путина с его окружением. Само же заявление Александра Лукашенко прямо подрывает нарратив Кремля, который касается якобы причастности Украины к стрельбе в "Крокус Сити Холле".

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Стрелки хотели сбежать в Беларусь

Итак, 26 марта Лукашенко посетил северо-западный Ашмянський район Беларуси. Во время своего визита он сообщил, что нападавшие на "Крокус Сити Холл", возможно, планировали из Брянской области России сбежать в Беларусь. Но в Беларуси ввели усиленный режим безопасности. Это и заставило нападавших изменить свой курс, двигаясь к границе с Украиной.

Лукашенко отметил, что нападавшие "не могли въехать в Беларусь". Также он высоко оценил высокий уровень сотрудничества между спецслужбами России и Беларуси, что и позволило задержать злоумышленников.

В Институте отмечают, что предположение Лукашенко о том, что стрелки двигались в Беларусь до того, как спецслужбы заставили их изменить направление, целиком и полностью противоречит заявлениям Владимира Путина. Он уверял, что нападавшие планировали движение именно в Украину.

Напомним, что Владимир Путин 23 марта заявлял, что нападавшие якобы имели "контакты", которые им подготовили "окно" для побега через границу в Украину. В Институте отмечают, что соответствующее утверждение не имеет никаких доказательств. В то же время оно стало центральным в безосновательных обвинениях Кремля в том, что наше государство якобы причастно к теракту или же несет за него ответственность.

В тот же день ИГИЛ взял на себя ответственность за стрельбу в "Крокус Сити Холле". Более того, звучали даже заявления о том, что подобное в России может повториться.

Аналитики отмечают, что у Лукашенко очень мало очевидных стимулов врать о фактах нападения. В то же время предположение, что стрелки ехали в Беларусь, вероятно, чтобы спрятаться там от российских правоохранителей, может иметь пагубные политические последствия для него и его режима. Ведь это должно было бы вызвать вопрос, почему стрелки думали, что в Беларуси им будет безопаснее и кто, по их мнению, мог бы их принять в стране.

Именно поэтому, предполагают в Институте, Лукашенко, возможно, стремился предотвратить дискуссии, которые бы касались гипотетических связей нападавших с Беларусью. Для этого он и заявил о том, что в их аресте важную роль сыграли белорусские силовики.

Путин и провал коммуникации

Обозреватели говорят, что Владимир Путин и другие высокопоставленные чиновники Кремля, похоже, пытаются поддерживать последовательную риторическую линию по теракту в "Крокус Сити Холле". Это свидетельствует о том, что в Москве все еще не до конца понимают, как согласовывать свои информационные операции с реальностью провалов как разведки, так и правоохранительных органов.

В Институте отметили, что Путин и другие чиновники не полностью сплотились вокруг лживого нарратива о якобы причастности Украины к стрельбе в концертном холле 22 марта. Особенно с учетом того, что ответственность на себя уже взял ИГИЛ.

Так, 23 марта Путин высказал предположение, что нападавшие связаны с Украиной. А уже 26 марта, когда выступал на коллегии Генеральной прокуратуры, призвал установить все факты по делу, но уже не обвинял прямо или косвенно Украину.

Владимир Путин вспомнил правительство Украины лишь раз во время не связанной с терактом части обращения о возвращении "потерянной" собственности России за рубежом. Риторика очень изменилась по сравнению с заявлением 25 марта, когда он утверждал, что Украина якобы была "заказчиком" нападения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, 26 марта тоже отказался прямо заявлять, что Украина организовала нападение на "Крокус Сити Холл". Собственно, его журналисты спросили, как Россия отреагирует, если "подтвердит" причастность нашего государства.

В отчете отмечают, что колебания Владимира Путина между прямым обвинением Украины в один день и избеганием этого вопроса на следующий день демонстрирует, что Кремль так и не выработал шаблонную линию относительно того, как обсуждать стрельбу в "Крокусе". Вероятно, это связано с шоком, которого российская элита испытала в результате этого теракта.