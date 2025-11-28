Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для россиян: на что она способна

Компания из Беларуси создала ракету, которую могут использовать россияне в войне с Украиной. Новая система способна поражать технику на поле боя, самолеты, пусковые установки и пункты управления.

Дальность ракеты составляет 500 – 1000 километров. Об этом пишет EDR Magazine, передает 24 Канал.

Читайте также Обеспокоены угрозой нового оружия Путина: Die Welt раскрыло детали секретного документа НАТО

Что известно о характеристиках ракеты?

Вес боевой части – 25 – 50 килограммов, что соответствует современному тренду на создание максимально доступных крылатых ракет для высокоточного поражения целей на больших дистанциях.

Подобные разработки приобретают популярность в странах Запада, в частности в США, где активно ищут дешевые решения для усиления дальних ударных возможностей.

Обратите внимание! Среди обнародованных характеристик ракеты: длина – 3,15 метра; размах крыльев – 2,5 метра; скорость – до 600 километров/час; максимальная высота полета – 11 500 метров.

Тип системы наведения производитель не раскрывает. Ракета может запускаться с различных носителей: наземных катапульт, пусковых установок на легкобронированных шасси, контейнерных установок и кораблей.

Стандартная контейнерная пусковая система вмещает девять ракет LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Компания заявляет, что разработка комплекса завершена, а испытания начнутся в ближайшее время.

LCCM Mk2 / EDR Magazine

Как производитель может быть связан с Россией?

E-System Solutions позиционирует себя как белорусско-эмиратскую компанию, однако информации о ней в открытых источниках минимум.

Журналисты Defense Express смогли найти профиль производителя в LinkedIn. Он связан с пятью аккаунтами, среди которых четыре принадлежат специалистам из ОАЭ и один - из США. Официальный сайт компании не работает, объясняя это "плановыми техническими работами".

Российские пропагандистские ресурсы подают E-System Solutions как "молодую компанию специалистов из Беларуси и ОАЭ",, которая якобы ранее не имела значительных достижений.

В то же время именно белорусская компания с таким названием уже была недавно замечена в медиа во время демонстрации макета ЗРК "Бук-МБ2К", что может свидетельствовать о ее реальном белорусском, а возможно и более широком, бэкграунде.

Особенно показательно, что, по словам разработчиков, ракета создавалась с учетом опыта "украинского театра военных действий". Это может указывать на участие российских инженеров или консалтинг со стороны России.