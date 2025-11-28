Білорусь могла таємно створити дешеву крилату ракету для росіян: на що вона здатна

Компанія з Білорусі створила ракету, яку можуть використовувати росіяни у війні з Україною. Нова система здатна уражати техніку на полі бою, літаки, пускові установки та пункти управління.

Дальність ракети становить 500 – 1000 кілометрів. Про це пише EDR Magazine, передає 24 Канал.

Читайте також Стурбовані загрозою нової зброї Путіна: Die Welt розкрило деталі секретного документа НАТО

Що відомо про характеристики ракети?

Вага бойової частини – 25 – 50 кілограмів, що відповідає сучасному тренду на створення максимально доступних крилатих ракет для високоточного ураження цілей на великих дистанціях.

Подібні розробки набувають популярності у країнах Заходу, зокрема у США, де активно шукають дешеві рішення для посилення дальніх ударних можливостей.

Зверніть увагу! Серед оприлюднених характеристик ракети: довжина – 3,15 метра; розмах крил – 2,5 метра; швидкість – до 600 кілометрів на годину; максимальна висота польоту – 11 500 метрів.

Тип системи наведення виробник не розкриває. Ракета може запускатися з різних носіїв: наземних катапульт, пускових установок на легкоброньованих шасі, контейнерних установок і кораблів.

Стандартна контейнерна пускова система вміщує дев’ять ракет LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2. Компанія заявляє, що розробку комплексу завершено, а випробування розпочнуться найближчим часом.

Ракета LCCM Mk2 / фото EDR Magazine

Як виробник може бути пов'язаний з Росією?

E-System Solutions позиціонує себе як білорусько-еміратську компанію, однак інформації про неї у відкритих джерелах мінімум.

Журналісти Defense Express змогли знайти профіль виробника у LinkedIn. Він пов'язаний із п’ятьма акаунтами, серед яких чотири належать фахівцям з ОАЕ та один — зі США. Офіційний сайт компанії не працює, пояснюючи це "плановими технічними роботами".

Російські пропагандистські ресурси подають E-System Solutions як "молоду компанію фахівців з Білорусі та ОАЕ", що нібито раніше не мала значних здобутків.

Водночас саме білоруська компанія з такою назвою вже була нещодавно помічена у медіа під час демонстрації макету ЗРК "Бук-МБ2К", що може свідчити про її реальний білоруський, а можливо й ширший, бекграунд.

Особливо показово, що, за словами розробників, ракета створювалася з урахуванням досвіду "українського театру воєнних дій". Це може вказувати на участь російських інженерів або консалтинг з боку Росії.