Русский мир во всей красе: в Крыму задержали школьника по подозрению в покушении на убийство

В оккупированном Симферополе школьника подозревают в покушении на убийство одноклассника. Сейчас ведется расследование.

Об этом пишут российские СМИ. Таким образом этот поступок еще раз показывает, как выглядит "русский мр".

Обратите внимание Российские школьники просят побыстрее убивать украинцев: в СБУ обнародовали аудиоперехват

В Симферополе задержан школьник

По предварительной информации, из-за старой обиды школьник несколько раз ударил одноклассника ножом в шею. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Теперь следствие готовится обвинить школьника и выйти в суд с ходатайством об избрании к нему меры пресечения.

Также российская прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних, исполнения обязанностей должностными лицами школы, а также другими органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.



В Крыму задержали школьника / фото росСМИ

Напомним, что российские школьники просят своих солдат "скорее убивать украинцев". Об этом стало известно в обнародованном аудиоперехвате СБУ. Так, оккупант рассказал о письме своей младшей сестре.

"Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – писал ребенок.

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