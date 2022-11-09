Кто не подлежит всеобщей мобилизации в Украине: полный список
В Украине продолжается военное положение, а с ним и всеобщая мобилизация. Есть определенные категории людей, которых не могут призывать в армию.
В Украине действует соответствующий закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Кого не могут забрать в армию – подробнее расскажет 24 канал.
Важно Насколько в Украине продолжат мобилизацию и военное положение: фото указа
Кто не подлежит всеобщей мобилизации
Согласно закону, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат следующие военнообязанные:
- забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабмином;
- признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев;
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной рады Автономной республики Крым;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и других.
Отметим, также призыву не подлежат женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного:
- тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы;
- тяжелыми врожденными пороками развития;
- редкими орфанными заболеваниями;
- онкологическими, онкогематологическими заболеваниями;
- детским церебральным параличом;
- тяжелыми психическими расстройствами;
- сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый);
- острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени.
Кроме того, призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:
- соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;
- научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
Напомним, что во время действия особого периода и военного положения от службы могут быть освобождены мобилизованные:
- соискатели профессионального образования;
- соискатели профессионального высшего образования;
- соискатели высшего образования;
- ассистенты-стажеры;
- аспиранты;
- докторанты.
Достойно внимания – Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации: смотрите видео