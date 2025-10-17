Россияне штурмуют Купянск, однако их настоящая цель - Купянск-Узловой, стратегический железнодорожный узел, который может изменить ход войны.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сказал в эфире 24 Канала, что захват этого узла позволит россиянам создать надежные тылы и отрезать украинскую Северскую группировку.

Смотрите также: Новые направления, бои в Купянске, успехи под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю

Почему бои возле Купянска остаются одними из самых ожесточенных?

Бои идут в северной части Купянска, но основная цель россиян – Купянск-Узловой. Это поселок с узловой железнодорожной станцией чуть южнее города.

Эксперт объяснил, что эта точка связывает направления: Харьков, Юг (Лиманское направление), Сватово и Север (Валуйки). В Валуйках, на территории России, расположены тыловые базы тех сил, которые сейчас наступают на Лиманском направлении.

Российским войскам нужна железная дорога, которая будет обеспечивать группировку, постепенно разворачивающую наступление.

Их замысел на Донбассе: с одной стороны развязать узел Покровск – Константиновка – Дружковка – Краматорск силами, наступающих с востока. С Лиманского направления они пытаются продвинуться к Славянску, чтобы таким образом обрезать нашу Северскую группировку войск,

– отметил Лакийчук.

Для Лиманской группировки нужны надежные тылы – а это Купянск и маршрут на север. Чтобы захватить Купянск-Узловой, они пытаются нанести охватывающие удары с юга и севера еще с прошлого года.

"С юга у них ничего не получилось, на севере они застряли в Купянске. Поэтому там продолжаются и будут продолжаться тяжелые бои. Наши силы будут держаться, сколько смогут, чтобы не допустить врага к этому стратегическому железнодорожному узлу", – подытожил эксперт.

Ситуация на Купянском направлении: смотреть на карте

Что известно о ситуации на Купянском направлении?