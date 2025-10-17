Узел, решающий все: в какую стратегическую точку целят россияне в Харьковской области
- Россияне пытаются захватить стратегический железнодорожный узел Купянск-Узловой для укрепления тылов и отрезания украинских сил.
- Украинские войска успешно отбивают атаки на Купянском направлении, используя ударные FPV-дроны для остановки продвижения противника.
Россияне штурмуют Купянск, однако их настоящая цель - Купянск-Узловой, стратегический железнодорожный узел, который может изменить ход войны.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук сказал в эфире 24 Канала, что захват этого узла позволит россиянам создать надежные тылы и отрезать украинскую Северскую группировку.
Почему бои возле Купянска остаются одними из самых ожесточенных?
Бои идут в северной части Купянска, но основная цель россиян – Купянск-Узловой. Это поселок с узловой железнодорожной станцией чуть южнее города.
Эксперт объяснил, что эта точка связывает направления: Харьков, Юг (Лиманское направление), Сватово и Север (Валуйки). В Валуйках, на территории России, расположены тыловые базы тех сил, которые сейчас наступают на Лиманском направлении.
Российским войскам нужна железная дорога, которая будет обеспечивать группировку, постепенно разворачивающую наступление.
Их замысел на Донбассе: с одной стороны развязать узел Покровск – Константиновка – Дружковка – Краматорск силами, наступающих с востока. С Лиманского направления они пытаются продвинуться к Славянску, чтобы таким образом обрезать нашу Северскую группировку войск,
– отметил Лакийчук.
Для Лиманской группировки нужны надежные тылы – а это Купянск и маршрут на север. Чтобы захватить Купянск-Узловой, они пытаются нанести охватывающие удары с юга и севера еще с прошлого года.
"С юга у них ничего не получилось, на севере они застряли в Купянске. Поэтому там продолжаются и будут продолжаться тяжелые бои. Наши силы будут держаться, сколько смогут, чтобы не допустить врага к этому стратегическому железнодорожному узлу", – подытожил эксперт.
Ситуация на Купянском направлении: смотреть на карте
Что известно о ситуации на Купянском направлении?
- На Купянском направлении 14 октября зафиксировано 9 атак врага. Силы обороны успешно отражали штурмовые действия противника возле Песчаного, Купянска и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.
- Украинские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 11 октября показывают, что подразделения ВСУ продвинулись на запад от Радьковки, расположенной к северу от Купянска.
- Бойцы ССО остановили продвижение российских подразделений на Купянском направлении, использовав ударные FPV-дроны. В результате погибло 3 оккупанты, а остальные вынуждены были отступить.