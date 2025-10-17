Вузол, що вирішує все: в яку стратегічну точку цілять росіяни на Харківщині
- Росіяни намагаються захопити стратегічний залізничний вузол Куп'янськ-Вузловий для зміцнення тилів і відрізання українських сил.
- Українські війська успішно відбивають атаки на Куп'янському напрямку, використовуючи ударні FPV-дрони для зупинки просування противника.
Росіяни штурмують Куп'янськ, проте їхня справжня ціль – Куп'янськ-Вузловий, стратегічний залізничний вузол, який може змінити хід війни.
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук сказав в ефірі 24 Каналу, що захоплення цього вузла дозволить росіянам створити надійні тили та відрізати українське Сіверського угруповання.
Чому бої під Куп'янськом залишаються одними з найзапекліших?
Бої точаться в північній частині Куп'янська, але основна ціль росіян – Куп'янськ-Вузловий. Це селище з вузловою залізничною станцією трохи південніше міста.
Експерт пояснив, що ця точка пов'язує напрямки: Харків, Південь (Лиманський напрямок), Сватове та Північ (Валуйки). У Валуйках, на території Росії, розташовані тилові бази тих сил, які зараз наступають на Лиманському напрямку.
Російським військам потрібна залізниця, яка забезпечуватиме угруповання, що поступово розгортає наступ.
Їхній задум на Донбасі: з одного боку розв'язати вузол Покровськ – Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ силами, які наступають зі сходу. З Лиманського напрямку вони намагаються просунутися до Слов'янська, щоб таким чином обрізати наше Сіверське угруповання військ,
– наголосив Лакійчук.
Для Лиманського угруповання потрібні надійні тили – а це Куп'янськ і маршрут на північ. Щоб захопити Куп'янськ-Вузловий, вони намагаються завдати охоплювальних ударів з півдня та півночі ще з минулого року.
"З півдня в них нічого не вийшло, на півночі вони застрягли в Куп'янську. Тому там тривають і триватимуть важкі бої. Наші сили триматимуться, скільки зможуть, щоб не допустити ворога до цього стратегічного залізничного вузла", – підсумував експерт.
Ситуація на Купʼянському напрямку: дивитись на карті
Що відомо про ситуацію на Куп'янському напрямку?
- На Куп’янському напрямку 14 жовтня зафіксовано 9 атак ворога. Сили оборони успішно відбивали штурмові дії противника біля Піщаного, Куп’янська та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.
- Українські війська просунулися на Куп’янському напрямку. Геолокаційні кадри від 11 жовтня показують, що підрозділи ЗСУ просунулися на захід від Радьківки, розташованої на північ від Куп’янська.
- Бійці ССО зупинили просування російських підрозділів на Куп’янському напрямку, використавши ударні FPV-дрони. У результаті загинуло 3 окупанти, а решта змушені були відступити.