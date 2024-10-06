Меня зовут Аннета Барсовна, – квадроберка прорвалась в эфир телемарафона

В последнее время квадроберство набрало популярность в Украине. Этот тренд стал очень популярен в сети, квадроберов можно встретить на улицах городов, а некоторые из них уже даже появились на экранах телевизоров.

Так, 6 октября в эфире телемарафона "Единые новости" пообщались с блогером и представительницей этого тренда. Она назвалась Аннеттой Барсовной.

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Что Аннетта Барсовна сказала в эфире телемарафона

Анетта Барсовна заявила, что "люди – это квадроберы, а квадроберы – люди". Она считает, что более 96 процентов населения принадлежат к этой субкультуре, но якобы еще не поняли этого.

Свое увлечение она сравнила со спортом, который закаляет позвоночник, мозг и пальцы.

Квадроберка рассказала, что квадроберство появилось в ее жизни еще в марте 1997 года, но "каминг-аут" она сделала только в 49 лет. После этого она решила демонстрировать свое увлечение в соцсетях.

Людям трудно было это воспринять,

– сказала блогерша.

Также Анетта Барсовна заявила, что считает себя главным квадробером страны, потому что не стесняется этого тренда. Говорит, в парке вместе с другими единомышленниками она имеет специально арендованную и закрытую зону.

Муж и кума Анетты также увлекаются этим трендом. Блогер говорит, что дома своего увлечения не демонстрирует, а соседи об этом также не догадываются.