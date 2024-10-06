Мене звати Аннета Барсівна, – квадроберка прорвалася в ефір телемарафону

Останнім часом квадроберство набрало популярності в Україні. Цей тренд став дуже популярний у мережі, квадроберів можна зустріти на вулицях міст, а деякі з них уже навіть з'явилися на екранах телевізорів.

Так, 6 жовтня в ефірі телемарафону "Єдині новини" поспілкувалися із блогеркою та представницею цього тренду. Вона назвалася Аннеттою Барсівною.

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Що Аннетта Барсівна сказала в ефірі телемарафону

Анетта Барсівна заявила, що "люди – це є квадробери, а квадробери – люди". Вона вважає, що понад 96 відсотків населення належать до цієї субкультури, але нібито ще не зрозуміли цього.

Своє захоплення вона порівняла зі спортом, який загартовує хребет, мозок та пальці.

Квадроберка розповіла, що квадроберство з'явилося у її житті ще у березні 1997 року, але "камінг-аут" вона зробила лише у 49 років. Після цього вона вирішила демонструвати своє захоплення у соцмережах.

Людям важко було це сприйняти,

– сказала блогерка.

Також Анетта Барсівна заявила, що вважає себе головним квадробером країни, бо не соромиться цього тренду. Каже, у парку разом з іншими однодумцями вона має спеціально орендовану та закриту зону.

Чоловік та кума Анетти також захоплюються цим трендом. Блогерка каже, що удома свого захоплення не демонструє, а сусіди про це також не здогадуються.