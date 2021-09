Лампу прикрепили пластырями: креатив Укрзализныци рассмешил сеть

Укрзализныця прибегла к креативному решению вместо того, чтобы правильно установить лампу. Работники решили, что лучше закрепить ее к потолку медицинскими пластырями.

Один из пассажиров сфотографировал это. Инцидент произошел 10 сентября.

К теме Более 5 часов: "Укрзализныця" рассказала, какие поезда в стране опаздывают и назвала причины

"Мужчина ехал из Львова поездом №150 и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала креативное решение", – написала Дарья Мазур.

Она подчеркнула, что лампа работала.

У Кого-то там в Укрзализныце золотые руки. Правда, из ср*ки,

– добавила жена пассажира.



Креатив Укрзализныци насмешил пассажира / Фото Дарьи Мазур

Бурная реакция сети

В комментариях просто восхищаются тем, как можно было придумать такое решение проблемы. Вспомнили и ситуацию с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем, который заклеил себе рот медицинскими пластырями в прямом эфире одного из телеканалов. Мол, это все он "лепит".

Также были и другие предположения.

"Пластырем залепили – три миллиона на ремонт списали."

"Вагончик, не болей!"

"Работает? Не трогай!"

Как отреагировали в Укрзализныце

Сейчас официального объяснения нет. Однако под заметкой пресс-служба попросила предоставить более подробную информацию.

"Просим Вас предоставить более детальную информацию о поездке, а именно: маршрут, номер вагона, номер места и дату отправки в личные сообщения, чтобы мы могли предоставить Вам обратную связь после разрешения ситуации", – написали в комментарии.

Текст публикации Дарьи Мазур:

Миша сегодня ехал из Львова 150 поездом и заметил над своим местом вот такое неординарное, я бы даже сказала креативное решение. Лампа, кстати, рабочая. Была надежно прикреплена к потолку с помощью медицинского пластыря.

Видно, у кого-то там в Укрзализныце золотые руки (правда из ср*ки). Мыслит out of the box и вообще – мамина гордость.