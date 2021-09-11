Лампу прикріпили пластирами: креатив Укрзалізниці розсмішив мережу
Джерело:фейсбук Дарії Мазур
Укрзалізниця вдалася до креативного рішення замість того, щоб правильно встановити лампу. Працівники вирішили, що краще закріпити її до стелі медичними пластирами.
Один з пасажирів сфотографував це. Інцидент стався 10 вересня.
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"Чоловік їхав зі Львова потягом №150 і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала креативне рішення", – написала Дарія Мазур.
Вона наголосила, що лампа працювала.
Хтось там в Укрзалізниці має золоті руки. Щоправда, зі ср*ки,
– додала дружина пасажира.
Креатив Укрзалізниці насмішив пасажира / Фото Дарії Мазур
Бурхлива реакція мережі
У коментарях просто захоплюються тим, як можна було придумати таке розв'язання проблеми. Згадали і ситуацію з нардепом від ОПЗЖ Вадимом Рабіновичем, який заклеїв собі рот медичними пластирами у прямому ефірі одного з телеканалів. Мовляв, це все він "ліпить".
Також були й інші припущення.
- "Пластиром заліпили – три мільйони на ремонт списали."
- "Вагончик, не хворій!"
- "Працює? Не чіпай!"
Як відреагували в Укрзалізниці
Наразі офіційного пояснення немає. Однак під дописом пресслужба попросила надати детальнішу інформацію.
"Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо поїздки, а саме: маршрут, номер вагону, номер місця та дату відправлення в особисті повідомлення, аби ми могли надати Вам зворотний зв'язок після вирішення ситуації", – написали у коментарі.
Текст публікації Дарії Мазур:
Міша сьогодні їхав зі Львова 150 потягом і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала креативне рішення. Лампа, до речі, робоча. Була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластира.
Видно, хтось там в Укрзалізниці має золоті руки (правда зі ср*ки). Мислить out of the box і взагалі – мамина гордість.