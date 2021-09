Один з пасажирів сфотографував це. Інцидент стався 10 вересня.

До теми На понад 5 годин: "Укрзалізниця" розповіла, які потяги в країні запізнюються та назвала причини

"Чоловік їхав зі Львова потягом №150 і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала креативне рішення", – написала Дарія Мазур.

Вона наголосила, що лампа працювала.

Хтось там в Укрзалізниці має золоті руки. Щоправда, зі ср*ки,

– додала дружина пасажира.



Креатив Укрзалізниці насмішив пасажира / Фото Дарії Мазур

Бурхлива реакція мережі

У коментарях просто захоплюються тим, як можна було придумати таке розв'язання проблеми. Згадали і ситуацію з нардепом від ОПЗЖ Вадимом Рабіновичем, який заклеїв собі рот медичними пластирами у прямому ефірі одного з телеканалів. Мовляв, це все він "ліпить".

Також були й інші припущення.

"Пластиром заліпили – три мільйони на ремонт списали."

"Вагончик, не хворій!"

"Працює? Не чіпай!"

Як відреагували в Укрзалізниці

Нараз офіційного пояснення немає. Однак під дописом пресслужба попросила надати детальнішу інформацію.

"Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо поїздки, а саме: маршрут, номер вагону, номер місця та дату відправлення в особисті повідомлення, аби ми могли надати Вам зворотний зв'язок після вирішення ситуації", – написали у коментарі.

Текст публікації Дарії Мазур:

Міша сьогодні їхав зі Львова 150 потягом і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала креативне рішення. Лампа, до речі, робоча. Була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластира.

Видно, хтось там в Укрзалізниці має золоті руки (правда зо ср*ки). Мислить out of the box і взагалі – мамина гордість.