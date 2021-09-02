В компанії запевнили, що це відбулось через погіршення погоди. Зокрема деякі рейси затримуються на понад 5 годин.

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Укрзалізниця попередила про затримку поїздів

Запізнення поїздів відбудеться через погодні умови та технічні перебої:

№274 Одеса – Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);

№82 Київ – Ужгород (3 години 40 хвилин);

№136 Білгород-Дністровський – Чернівці (2 години 10 хвилин);

№49 Київ – Трускавець (2 години);

№791 Кременчук – Київ (1 годину 40 хвилин);

№12 Одеса – Львів (1 годину 10 хвилин);

№108 Одеса – Ужгород (1 годину);

№38 Запоріжжя – Київ (1 годину);

№26 Одеса – Рахів (40 хвилин);

№11 Львів – Одеса (40 хвилин).

У компанії перепросили за затримки та порадили стежити за оновленням інформації.

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