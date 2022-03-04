В Лисичанске оккупанты обстреляли детскую поликлинику - ранен хирург

Российские оккупанты обстреляли детскую поликлинику - очередной "стратегический объект" поврежден снарядами. Сообщается о раненом хирурге, который работает в больнице.

В поликлинику попало 2 снаряда. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в здании пробита крыша и разбито отделение пульмонологии.

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Сообщается, что ранен хирург и поврежден аппарат МРТ.

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