У Лисичанську окупанти обстріляли дитячу поліклініку – поранено хірурга
4 березня 2022 , 16:50Читать новость на русском
Джерело:Сергій Гайдай
Російські окупанти обстріляли дитячу поліклініку – черговий "стратегічний об'єкт" пошкоджено снарядами. Повідомляється про пораненого хірурга, який працює в лікарні.
У поліклініку влучило 2 снаряди. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у будівлі пробито дах та розбито відділення пульмонології. –
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Повідомляється, що також поранений хірург та пошкоджений апарат МРТ.
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