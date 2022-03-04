У Лисичанську окупанти обстріляли дитячу поліклініку – поранено хірурга

Російські окупанти обстріляли дитячу поліклініку – черговий "стратегічний об'єкт" пошкоджено снарядами. Повідомляється про пораненого хірурга, який працює в лікарні.

У поліклініку влучило 2 снаряди. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у будівлі пробито дах та розбито відділення пульмонології. –

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Повідомляється, що також поранений хірург та пошкоджений апарат МРТ.

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