В Люксембурге разрешили выращивать до четырех кустов каннабиса на семью

Правительство Люксембурга 22 октября представило новые меры, касающиеся потребления каннабиса. Отныне его можно выращивать дома для собственных нужд.

Выращивать каннабис можно только дома

Теперь семья может на законных основаниях выращивать до четырех растений каннабиса у себя дома. Назначение его должно быть рекреационным.

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Выращивать каннабис можно внутри помещений или на свежем воздухе – на балконе, террасе или в саду.

Такой шаг является частью коалиционного соглашения, которое заключили в 2018 году либералы, социал-демократы и "зеленые".

Кстати, запрет на потребление и транспортировку каннабиса в общественных местах останется в силе. Кроме того, нельзя торговать продуктами каннабиса, за исключением семян. Его можно будет покупать в магазинах, в интернете или же импортировать.

Потребление и транспортировка до трех граммов каннабиса отныне будет классифицироваться как проступок, а не преступление.

Сейчас главная цель правительства – регулировать употребление и выращивание каннабиса в собственных стенах граждан,

– сказал сопрезидент "Зеленых" Мерис Шехович.

В будущем Люксембург планирует регулировать и крупномасштабное выращивание. Оно должно привести к развитию национального производства органической продукции.

По словам министра юстиции Сэма Тансона, полную легализацию каннабиса в Люксембурге немного приостановили. Это связано с пандемией, дипломатическими отношениями и международными ограничениями.