У Люксембурзі дозволили вирощувати до чотирьох кущів канабісу на родину

Уряд Люксембургу 22 жовтня представив нові заходи, що стосуються споживання канабісу. Відтепер його можна вирощувати вдома для власних потреб.

Вирощувати канабіс можна лише вдома

Тепер сім'я може на законних підставах вирощувати до чотирьох рослин канабісу у себе вдома. Призначення його має бути рекреаційним.

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Вирощувати канабіс можна всередині приміщень або на свіжому повітрі – на балконі, терасі або в саду.

Такий крок є частиною коаліційної угоди, яку уклали у 2018 році ліберали, соціал-демократами та "зелені".

До речі, заборона на споживання та транспортування канабісу в громадських місцях залишиться в силі. Крім того, не можна торгувати продуктами канабісу, за винятком насіння. Його можна буде купувати у магазинах, в інтернеті або ж імпортувати.

Споживання і транспортування до трьох грамів канабісу відтепер буде класифікуватися як проступок, а не злочин.

Наразі головна мета уряду – регулювати вживання та вирощування канабісу у власних стінах громадян,

– сказав співпрезидент "Зелених" Меріс Шехович.

У майбутньому Люксембург планує регулювати і великомасштабне вирощування. Воно має призвести до розвитку національного виробництва органічної продукції.

За словами міністра юстиції Сема Тансона, повну легалізацію канабісу в Люксембурзі дещо призупинили. Це пов'язано з пандемію, дипломатичними відносинами і міжнародними обмеженнями.