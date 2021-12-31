В Лос-Анджелесе при задержании преступника полиция случайно убила 14-летнюю девочку

В американском Лос-Анджелесе задержание мужчины, напавшего в местном магазине на посетителей с велосипедной цепью, закончилось трагедией. Полицейские случайно убили 14-летнюю девочку.

Правоохранители, обезвреживая преступника, применили оружие. Одна из выпущенных пуль попал в стену примерочной, где находился ребенок – он умер на руках у матери.

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Департамент полиции США в Лос-Анджелесе опубликовал видео, на котором видно, что девочка получила ранение после того, как офицер выстрелил в подозреваемого, 24-летнего Даниэля Лопеса.

Правильно ли поступила полиция

Экс-начальник отдела гражданских прав в прокуратуре Штатов в Центральном округе Калифорнии Майкл Дженнако отметил, что однозначного ответа правильно ли поступила полиция нет.

Офицеры в экстремальной обстановке должны действовать быстро во избежание невинных жертв,

– объяснил он.