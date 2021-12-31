У Лос-Анджелесі під час затримання злочинця поліція випадково вбила 14-річну дівчинку

В американському Лос-Анджелесі затримання чоловіка, який у місцевому магазині напав на відвідувачів з велосипедним ланцюгом, закінчилося трагедією. Поліцейські випадково вбили 14-річну дівчинку.

Правоохоронці, знешкоджуючи злочинця, застосували зброю. Одна з випущених куль потрапила у стіну примірювальної, де перебувала дитина – вона померла на руках у матері.

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Департамент поліції США в Лос-Анджелесі опублікував відео, на якому видно, що дівчинка зазнала поранення після того, як офіцер вистрілив у підозрюваного, 24-річного Даніеля Лопеса.

Чи правильно вчинила поліція

Ексначальник відділу цивільних прав у прокуратурі Штатів у Центральному окрузі Каліфорнії Майкл Дженнако зазначив, що однозначної відповіді чи правильно вчинила поліція немає.

Офіцери в екстремальній обстановці повинні діяти швидко, щоб уникнути невинних жертв,

– пояснив він.