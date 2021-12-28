Підозрюваного у нападі застрелили в Лейквуді. Як повідомляє влада, стрілків може бути більше, тому обшукують район у Бельмарі.
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Деталі трагедії
В результаті стрілянини у Денвері загинули дві жінки, ще одна людина постраждала. В іншому кінці міста трапилась ще одна стрілянина, де загинула також 1 людина. Нападник у двох інцидентах був один і той самий, але поліція перевіряє, чи не мав він спільників.
Як повідомляє поліція, двоє людей, серед яких і підозрюваний, загинули після чергової стрілянини в Лейквуді. Правоохоронці наголошують, що загрози для людей наразі немає.
Як зловили злочинця
Між підозрюваним та поліцейськими Денвера була стрілянина, в результаті якої він пошкодив авто поліції. Тоді він утік зі своєї машини та поранив правоохороницю.
За словами свідків, вони бачили зіткнення підозрюваного з полісменкою.Злочинця описують як високого чоловіка із світлим волоссям у тренчі. Поліцейська кричала, щоб він опустив зброю. Натомість той розвернувся і кілька разів вистрелив у неї.
Хто саме застрелив підозрюваного офіційно не повідомляють.
Схожі випадки у США
- У штаті Луїзіана, що в США, 17 жовтня трапилась стрілянина в Державному університету Гремблінгу. Попередньо повідомляли, що одна людина загинула та кілька постраждали.
- Також у жовтні у Техасі невідомий відкрив стрілянину просто у середній школі під час навчання дітей. Правохоронці затримали юнака, якого підозрюють у злочині.
- В місті Сакраменто, що у Каліфорнії, невідомі під час святкування Геловіну влаштували стрілянину. Внаслідок інциденту двоє людей загинули та п'ятеро були поранені.