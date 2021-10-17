Наразі поліція не встановила нападника. Інцидент трапився 17 жовтня орієнтовно 1:15 за місцевим часом.

До теми У США під час арешту сталася стрілянина: загинув один правоохоронець, ще двоє – поранені

У США трапилась смертельна стрілянина

Представниця університету Тіши Арнольд розповіла, що було кілька пострілів.

У результаті стрілянини загинула щонайменше одна людина, яка не була студентом, ще кілька учасників заходу були поранені, включаючи одного студента,

– мовиться у повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує. Стрілянина трапилась, коли в їдальні проходив захід, присвячений зустрічі випускників.

Всі присутні заховалися в університеті і їх відпустили, коли дозволила поліція. Наразі поліція проводить розслідування.

Останні випадки стрілянини в Україні та світі