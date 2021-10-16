Про це повідомив заступник начальника поліції міста Джеймс Джонс.
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Потрапили у засідку
За його словами, заступники констебля округу Харріс працювали у барі 45 North Bar and Lounge, прибувши на виклик через сутичку.
Згідно з попередньою інформацією, вони намагалися провести арешт, коли зловмисник з гвинтівкою із засідки відкрив вогонь.
- Одного поранили у спину;
- Іншому куля потрапила у ногу;
- Третій помер у медзакладі.
Джеймс Джонс зазначив, що невідомо чи стріляли правоохоронці у відповідь.
Заарештували одну особу
До слова, вдалося заарештувати одну особу, однак стрілка досі розшукують.
Наразі поліція американського міста Г'юстон розпочала розслідування. За їхньою версією, помічники констебля намагалися завадити пограбуванню.
У США під час арешту сталася стрілянина / Фото AP