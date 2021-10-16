Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Джеймс Джонс.
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Попали в засаду
По его словам, заместители констебля округа Харрис работали в баре 45 North Bar and Lounge, прибыв на вызов из-за потасовки.
Согласно предварительной информации, они пытались произвести арест, когда злоумышленник с винтовкой из засады открыл огонь.
- Одного ранили в спину;
- Другому пуля попала в ногу;
- Третий умер в медучреждении.
Джеймс Джонс отметил, что неизвестно стреляли ли правоохранители в ответ.
Арестовали одного человека
К слову, удалось арестовать одного человека, однако стрелка до сих пор ищут.
Сейчас полиция американского города Хьюстон начала расследование. По их версии, помощники констебля пытались помешать ограблению.
В США во время ареста произошла перестрелка / Фото AP