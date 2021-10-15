Зловмисник зізнався в злочинах. Слідство припускає, що він може бути психічно нездоровим.

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Чоловік, що розстріляв 5 людей в Норвегії, може бути психічно хворим

37-річний данець Еспен Андерсон Братен під час допиту поліції зізнався у вбивстві 5 людей у норвезькому місті Конгсберг.

Попередньо відомо, що чоловік прийняв іслам й був під наглядом поліції, оскільки там припускали його можливу радикалізацію.

Безсумнівно, що це може бути терористичним актом, але важливо, щоб розслідування тривало і ми встановили мотиви підозрюваного,

– заявив глава норвезької розвідувальної служби PST Ганс Сверре Шевольд.

Окрім того, у прокуратурі пояснили, що повна психіатрична оцінка зловмисника може зайняти кілька місяців. Проте запевнили, – вона необхідна, щоб визначити, чи може Братен бути притягнутим до юридичної відповідальності за свої дії.

Поліція допитала понад 50 свідків

Видання CNN, посилаючись на інпектора поліції, написало – правоохоронці опитали понад 50 свідків та перевіряють техніку підозрюваного.

Ми працюємо з багатьма гіпотезами (щодо мотивів – 24 канал), проте наразі основна – це здоров'я,

– пояснив поліцейський.

Імена загиблих поліція не називає, проте розповіла, що мовиться про 4 жінок та 1 чоловіка. Всі вони були віком від 50 до 70 років. Щоб вшанувати пам'ять загиблих місцеві мешканці міста принесли лампадки, квіти та іграшки.

Після смертельної стрілянини в Норвегії люди принесли квіти та лампадки / Фото AFP, NRK

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