Представниця поліції Анн Ірен Сване Матіассен повідомила нову інформацію про чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві кількох людей.

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Деталі про нападника з луком, який вбив людей у Норвегії

Нападником виявився 37-річний данець.

Він був раніше відомий поліції. Йдеться про кілька випадків, але поки не можу сказати, про які саме,

– заявила Матіассен.

Вона додала, що у ніч на 14 жовтня пройшов перший допит підозрюваного, однак припущення щодо його мотивів поки не хочуть розголошувати. За словами представниці поліції, чоловік не намагався заперечувати свою провину.

Згодом начальник поліції Уле Северуд уточнив, що нападник навернувся в іслам, а поліція мала інформацію про ризик його радикалізації.

Крім того, Матіассен підтвердила, що чоловік використовував не тільки лук. Однак не уточнила, яка інша зброя була у нього.

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