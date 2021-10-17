Сейчас полиция не установила нападавшего. Инцидент произошел 17 октября ориентировочно 1:15 по местному времени.
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В США произошла смертельная стрельба
Представительница университета Тиши Арнольд рассказала, что было несколько выстрелов.
В результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, который не был студентом, еще несколько участников мероприятия были ранены, включая одного студента,
– говорится в сообщении.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. Стрельба произошла, когда в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников.
Все присутствующие спрятались в университете и их отпустили, когда разрешила полиция. Сейчас полиция проводит расследование.
Последние случаи стрельбы в Украине и мире
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