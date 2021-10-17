Сейчас полиция не установила нападавшего. Инцидент произошел 17 октября ориентировочно 1:15 по местному времени.

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В США произошла смертельная стрельба

Представительница университета Тиши Арнольд рассказала, что было несколько выстрелов.

В результате стрельбы погиб по меньшей мере один человек, который не был студентом, еще несколько участников мероприятия были ранены, включая одного студента,

– говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. Стрельба произошла, когда в столовой проходило мероприятие, посвященное встрече выпускников.

Все присутствующие спрятались в университете и их отпустили, когда разрешила полиция. Сейчас полиция проводит расследование.

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