Картофель и мясо – это дуэт, который всегда на первых ролях кулинарной сцены. И нужно совсем немного фантазии, чтобы она заиграла новыми красками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Пательня".

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Рецепт картофельных лодочек с фаршем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 300 граммов мясного фарша;

– 2 яйца;

– 1 болгарский перец;

– половина болгарского перца;

– половина лука;

– 100 граммов майонеза;

– 2 столовые ложки масла;

– зелень, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук очистите и мелко нарежьте. Нарежьте болгарский перец. Добавьте к фаршу яйцо, лук, нарезанный болгарский перец, половину майонеза, соль, перец и хорошо перемешайте. Почистите картофель, срежьте "крышечки" и удалите мякоть. Наполните картофель полученным фаршем и закройте "крышечками". В другой миске смешайте второе яйцо, остаток майонеза и одну столовую ложку масла до однородности. Обмажьте этой смесью картофель и разложить на смазанную остатками масла форму для запекания, прикрыв "крышечками" сверху. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 50 – 55 минут. Подавать горячим, украсив зеленью. По желанию можно также посыпать сыром.

Приятного аппетита!

Заменит все магазинные варианты: готовим аппетитную намазку из ветчины.