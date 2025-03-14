Картофель и мясо – это дуэт, который всегда на первых ролях кулинарной сцены. И нужно совсем немного фантазии, чтобы она заиграла новыми красками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Пательня".
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Рецепт картофельных лодочек с фаршем
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 300 граммов мясного фарша;
– 2 яйца;
– 1 болгарский перец;
– половина болгарского перца;
– половина лука;
– 100 граммов майонеза;
– 2 столовые ложки масла;
– зелень, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- Нарежьте болгарский перец.
- Добавьте к фаршу яйцо, лук, нарезанный болгарский перец, половину майонеза, соль, перец и хорошо перемешайте.
- Почистите картофель, срежьте "крышечки" и удалите мякоть. Наполните картофель полученным фаршем и закройте "крышечками".
- В другой миске смешайте второе яйцо, остаток майонеза и одну столовую ложку масла до однородности.
- Обмажьте этой смесью картофель и разложить на смазанную остатками масла форму для запекания, прикрыв "крышечками" сверху.
- Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке в течение 50 – 55 минут.
- Подавать горячим, украсив зеленью. По желанию можно также посыпать сыром.
Приятного аппетита!
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