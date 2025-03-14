Картопля та м'ясо – це дует, який завжди на перших ролях кулінарної сцени. І потрібно зовсім трішки фантазії, щоб вона заграла новими барвами, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пательня".

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Рецепт картопляних діжечок з фаршем

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 300 грамів м'ясного фаршу;
– 2 яйця;
– 1 болгарський перець;
– половина болгарського перцю;
– половина цибулі;
– 100 грамів майонезу;
– 2 столові ложки олії;
– зелень, сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
  2. Наріжте болгарський перець.
  3. Додайте до фаршу яйце, цибулю, нарізаний болгарський перець, половину майонезу, сіль, перець і добре перемішайте.
  4. Почистіть картоплю, зріжте "кришечки" і видаліть м'якоть. Наповніть картоплю отриманим фаршем і закрийте "кришечками".
  5. В іншій мисці змішайте друге яйце, залишок майонезу та одну столову ложку олії до однорідності.
  6. Обмастіть цією сумішшю картоплю і розкласти на змащену залишками олії форму для запікання, прикривши "кришечками" зверху.
  7. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 50 – 55 хвилин.
  8. Подавати гарячим, прикрасивши зеленню. За бажанням можна також посипати сиром.

Смачного!

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