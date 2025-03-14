Картопля та м'ясо – це дует, який завжди на перших ролях кулінарної сцени. І потрібно зовсім трішки фантазії, щоб вона заграла новими барвами, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пательня".
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Рецепт картопляних діжечок з фаршем
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 300 грамів м'ясного фаршу;
– 2 яйця;
– 1 болгарський перець;
– половина болгарського перцю;
– половина цибулі;
– 100 грамів майонезу;
– 2 столові ложки олії;
– зелень, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю очистіть і дрібно наріжте.
- Наріжте болгарський перець.
- Додайте до фаршу яйце, цибулю, нарізаний болгарський перець, половину майонезу, сіль, перець і добре перемішайте.
- Почистіть картоплю, зріжте "кришечки" і видаліть м'якоть. Наповніть картоплю отриманим фаршем і закрийте "кришечками".
- В іншій мисці змішайте друге яйце, залишок майонезу та одну столову ложку олії до однорідності.
- Обмастіть цією сумішшю картоплю і розкласти на змащену залишками олії форму для запікання, прикривши "кришечками" зверху.
- Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 50 – 55 хвилин.
- Подавати гарячим, прикрасивши зеленню. За бажанням можна також посипати сиром.
Смачного!
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