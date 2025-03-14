Картопля та м'ясо – це дует, який завжди на перших ролях кулінарної сцени. І потрібно зовсім трішки фантазії, щоб вона заграла новими барвами, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пательня".

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Рецепт картопляних діжечок з фаршем

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 300 грамів м'ясного фаршу;

– 2 яйця;

– 1 болгарський перець;

– половина болгарського перцю;

– половина цибулі;

– 100 грамів майонезу;

– 2 столові ложки олії;

– зелень, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю очистіть і дрібно наріжте. Наріжте болгарський перець. Додайте до фаршу яйце, цибулю, нарізаний болгарський перець, половину майонезу, сіль, перець і добре перемішайте. Почистіть картоплю, зріжте "кришечки" і видаліть м'якоть. Наповніть картоплю отриманим фаршем і закрийте "кришечками". В іншій мисці змішайте друге яйце, залишок майонезу та одну столову ложку олії до однорідності. Обмастіть цією сумішшю картоплю і розкласти на змащену залишками олії форму для запікання, прикривши "кришечками" зверху. Запікайте в розігрітій до 200 градусів духовці протягом 50 – 55 хвилин. Подавати гарячим, прикрасивши зеленню. За бажанням можна також посипати сиром.

Смачного!

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