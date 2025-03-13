Достатньо лише шматочка шинки та кількох додаткових інгредієнтів, аби створити справжній кулінарний шедевр. Принаймні, саме така думка у вас складеться про цю намазку, коли ви вперше спробуєте її з улюбленим хлібом, розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.
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Рецепт намазки з шинки
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів шинки;
– 1 середня цибуля;
– 2 столові ложки майонезу;
– чайна ложка гірчиці,
– 2 столові ложки подрібненої зелені;
– дрібно нарізаний маринований огірок;
– сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Подрібніть шинку на дрібні шматочки, щоб її було простіше обробити в блендері.
- Цибулю очистьте від лушпиння та розріжте на четвертинки, а маринований огірок наріжте на дрібні кубики.
- Помістіть усі інгредієнти у чашу блендера. Посоліть, поперчіть, а потім збийте все до однорідної консистенції.
- Якщо паста вийшла трохи сухою, додайте ще трохи майонезу для більш кремової текстури.
- Намазку можна зберігати у холодильнику 2 – 3 дні.
Смачного!
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