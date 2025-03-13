Достатньо лише шматочка шинки та кількох додаткових інгредієнтів, аби створити справжній кулінарний шедевр. Принаймні, саме така думка у вас складеться про цю намазку, коли ви вперше спробуєте її з улюбленим хлібом, розповідає 24 Канал з посиланням на Haps.

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Рецепт намазки з шинки

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 250 грамів шинки;
– 1 середня цибуля;
– 2 столові ложки майонезу;
– чайна ложка гірчиці,
– 2 столові ложки подрібненої зелені;
– дрібно нарізаний маринований огірок;
– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Подрібніть шинку на дрібні шматочки, щоб її було простіше обробити в блендері.
  2. Цибулю очистьте від лушпиння та розріжте на четвертинки, а маринований огірок наріжте на дрібні кубики.
  3. Помістіть усі інгредієнти у чашу блендера. Посоліть, поперчіть, а потім збийте все до однорідної консистенції.
  4. Якщо паста вийшла трохи сухою, додайте ще трохи майонезу для більш кремової текстури.
  5. Намазку можна зберігати у холодильнику 2 – 3 дні.

Смачного!

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