Достаточно лишь кусочка ветчины и нескольких дополнительных ингредиентов, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр. По крайней мере, именно такое мнение у вас сложится об этой намазке, когда вы впервые попробуете ее с любимым хлебом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps.

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Рецепт намазки из ветчины

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов ветчины;

– 1 средний лук;

– 2 столовые ложки майонеза;

– чайная ложка горчицы,

– 2 столовые ложки измельченной зелени;

– мелко нарезанный маринованный огурец;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Измельчите ветчину на мелкие кусочки, чтобы ее было проще обработать в блендере. Лук очистите от шелухи и разрежьте на четвертинки, а маринованный огурец нарежьте на мелкие кубики. Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Посолите, поперчите, а затем взбейте все до однородной консистенции. Если паста получилась немного сухой, добавьте еще немного майонеза для более кремовой текстуры. Намазку можно хранить в холодильнике 2 – 3 дня.

Приятного аппетита!

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