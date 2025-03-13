Достаточно лишь кусочка ветчины и нескольких дополнительных ингредиентов, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр. По крайней мере, именно такое мнение у вас сложится об этой намазке, когда вы впервые попробуете ее с любимым хлебом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps.
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Рецепт намазки из ветчины
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов ветчины;
– 1 средний лук;
– 2 столовые ложки майонеза;
– чайная ложка горчицы,
– 2 столовые ложки измельченной зелени;
– мелко нарезанный маринованный огурец;
– соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Измельчите ветчину на мелкие кусочки, чтобы ее было проще обработать в блендере.
- Лук очистите от шелухи и разрежьте на четвертинки, а маринованный огурец нарежьте на мелкие кубики.
- Поместите все ингредиенты в чашу блендера. Посолите, поперчите, а затем взбейте все до однородной консистенции.
- Если паста получилась немного сухой, добавьте еще немного майонеза для более кремовой текстуры.
- Намазку можно хранить в холодильнике 2 – 3 дня.
Приятного аппетита!
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