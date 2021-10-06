Затриманий – 18-річний Тімоті Джордж Сімпкінс. Про це повідомили у поліції.

До теми Стрілянина в техаській школі: поліція розшукує 18-річного стрілка

У Штатах затримали 18-річного стрілка

Молодика затримали після вчинення стрілянини, хоч він й утік з місця злочину.

Підозрюваного взяли під варту без проблем,

– повідомили у твітері Департаменту поліції Арлінгтона.

Там також додали, що учнів без проблем евакуювали з приміщення середньої школи Тімберв'ю. Поліцейські розповіли, що стрілянина почалась внаслідок бійки.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок стрілянини поранення отримали 4 людей, з них 3 доправили у лікарню. Зокрема 15-річного хлопець переніс операцію та перебуває у важкому стані, дівчина-підліток отримала легку травму, тому лікарі її відпустили додому. Життю 25-річного чоловіка нічого не загрожує. Вагітній жінці надали допомогу ще в приміщенні школи.

Коротко про стрілянину в школі штату Техас