Внаслідок стрілянини, яку влаштував хлопець, постраждали декілька людей. Інцидент трапився у середній школі Тімберв'ю.

До теми Невідомий влаштував стрілянину в школі в Техасі: є постраждалі – відео з місця події

Поліція шукає техаського стрілка

Поліцейські вважають, що вогонь відкрив 18-річний Тімоті Джордж Сімпкінс. Хлопця вже оголосили у розшук. Ймовірно, він пересувається на срібному автомобілі Dodge Charger 2018 року.

Правоохоронці також опублікували фото Сімпкінса.



Поліція розшукує хлопця, який влаштував стрілянину у школі в Техасі / Фото поліції

Стрілянина у техаській школі: що відомо

У школі Тімберв'ю, що в місті Арлінгтон, вдень 6 жовтня влаштували стрілянину. Хлопець з гвинтівкою зайшов у приміщення школи під час уроків, а тоді почав стріляти.

У результаті інциденту постраждали 4 людей, 3 з них відвезли у лікарню, ще 1 людина відмовилася від госпіталізації.

Батьків школярів просять не приїжджати безпосередньо до місця події, натомість їх збирають в будівлі неподалік. У поліції заявили, що учнів доправлять туди після розблокування приміщення школи.

Зверніть увагу! Найстрашніша шкільна стрілянина в Техасі сталася в травні 2018 року. Тоді 17-річний підліток, озброєний рушницею та пістолетом, відкрив вогонь у середній школі Санта-Фе поблизу Х'юстона. У результаті загинули 10 людей, більшість з яких були учнями.