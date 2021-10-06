В результате стрельбы, которую устроил парень, пострадали несколько человек. Инцидент произошел в средней школе Тимбервью.
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Полиция ищет техасского стрелка
Полицейские считают, что огонь открыл 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Парня объявили в розыск. Вероятно, он передвигается на серебряном автомобиле Dodge Charger 2018 года.
Правоохранители также опубликовали фото Симпкинса.
Полиция разыскивает парня, устроившего стрельбу в школе в Техасе / Фото полиции
Стрельба в техасской школе: что известно
- В школе Тимбервью в городе Арлингтон днем 6 октября устроили стрельбу. Парень с винтовкой зашел в помещение школы во время уроков, а потом начал стрелять.
- В результате инцидента пострадали 4 человека, 3 из них отвезли в больницу, еще 1 человек отказался от госпитализации.
- Родителей школьников просят не приезжать непосредственно к месту события, вместо этого их собирают в здании неподалеку. В полиции заявили, что учеников доставят туда после разблокирования помещения школы.