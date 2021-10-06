Стрельба произошла в школе города Арлингтон. Полиция сообщила, что инцидент произошел в средней школе Тимбервью 6 октября.

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В техасской школе неизвестный открыл стрельбу

Местная полиция заявила, что по состоянию на 18:30 (по Киеву – 24 канал) находится на месте трагедии. Телеканал Fox 4 сообщил, сославшись на источники в правоохранительных органах, что пострадали 3 человека. Их доставили в больницу.

Предварительно известно, что здание школы заблокировано. Ученики и преподаватели находятся в классах.

В сети опубликовали кадры из школы: смотрите видео

Кроме того, родителей детей просят не приезжать непосредственно к месту события, вместо этого их собирают в здании неподалеку. В полиции заявили, что учеников доставят туда после разблокирования помещения школы.

Издание CBS сообщило, что неизвестный с винтовкой зашел в помещение школы во время уроков. Впоследствии он открыл огонь.

Коротко о последних подобных инцидентах