Ранее о ее замужестве ничего не было известно, более того – причиной трагедии считали ссору с парнем.
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Раннее замужество Моториной
Вышла замуж Вероника Моторина еще в конце декабря 2019 года – ей тогда было всего 18,5 лет.
В феврале 2021 года в Ленинский районный суд Днепра поступило исковое заявление, которое суд через несколько дней принял к рассмотрению, а потом открыл производство по гражданскому делу. В этом заявлении Абдельразек Е. заявил, что с февраля 2020 года брачные отношения между ним и ответчицей фактически прекращены.
За 2 месяца до трагического инцидента в тире Вероника познакомилась в Полтаве с парнем и переехала к нему. К тому времени она была еще замужем.
Именно разрыв с ним девушка назвала причиной того, что якобы хотела покончить жизнь самоубийством – для чего и пошла в тир.
Парень в суде заявил, что она также хотела убить свою единственную опекуншу – бабушку. Мать девушки находится в психиатрической больнице, а отца давно лишили родительских прав.
Из-за того, что девушка находилась в Полтавском СИЗО, днепровский суд направил туда отдельное судебное поручение.
Нежелание девушки расставаться
Администрацию пенитенциарного учреждения обязали вручить Веронике Моториной копию заявления ее мужа о желании развестись, а также допросить ее.
Разрывать отношения девушка не хотела. 15 июня в суд от нее поступило заявление о проведении заседания с ее участием в режиме видеоконференции.
Позже Абдельразек Э. обратился в суд с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие. А Моторина вместо этого направила в Днепр письменное заявление, в котором отметила, что не соглашается с причинами расторжения брака, указанными ее мужем в иске.
Однако в августе, за месяц до вынесения приговора девушке, суд таки принял решение разлучить супругов.
Убийство в тире Полтавы: коротко
- В феврале 2020 года Вероника Моторина смертельно ранила 64-летнего работника полтавского тира. Она нанесла ему 5 ранений и пыталась выстрелить в другого инструктора.
- Девушку быстро поймали и отобрали оружие.
- Она уверяла, что не хотела нарочно убить мужчину. В то же время следователи уверены, что те ранения, которые она нанесла, нельзя нанести случайно.
- Девушку признали виновной и отправили за решетку на 15 лет.