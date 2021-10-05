Раніше про її заміжжя нічого не було відомо, ба більше – причиною трагедії вважали сварку з хлопцем.

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Раннє заміжжя Моторіної

Вийшла заміж Вероніка Моторіна ще наприкінці грудня 2019 року – їй тоді було всього 18,5 років.

У лютому 2021 року до Ленінського районного суду Дніпра надійшла позовна заява, яку суд через кілька днів прийняв до розгляду, а тоді відкрив провадження в цивільній справі. У цій заяві Абдельразек Е. заявив, що з лютого 2020 року шлюбні відносини між ним і відповідачкою фактично припинилися.

За 2 місяці до трагічного інциденту в тирі Вероніка познайомилася в Полтаві з хлопцем і переїхала до нього. На той час вона була ще заміжньою.

Саме розрив із ним дівчина назвала причиною того, що начебто хотіла покінчити життя самогубством – для чого і пішла до тиру.

Хлопець у суді заявив, що вона також хотіла вбити свою єдину опікунку – бабусю. Мати дівчини перебуває в психіатричній лікарні, а батька давно позбавили батьківських прав.

Через те, що дівчина перебувала в Полтавському СІЗО, дніпровський суд направив туди окреме судове доручення.

Небажання дівчини розлучатися

Адміністрацію пенітенціарної установи зобов'язали вручити Вероніці Моторіній копію заяви її чоловіка про бажання розлучитися, а також допитати її.

Розривати стосунки дівчина не хотіла. 15 червня в суд від неї надійшла заява про проведення засідання за її участю в режимі відеоконференції.

Пізніше Абдельразек Е. звернувся до суду з проханням про розгляд справи за його відсутності. А Моторіна натомість надіслала в Дніпро письмову заяву, в якій зазначила, що не погоджується з причинами розірвання шлюбу, вказаними її чоловіком у позові.

Однак у серпні, за місяць до винесення вироку дівчині, суд таки ухвалив рішення розлучити подружжя.

Вбивство у тирі Полтави: коротко