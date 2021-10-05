Громкие выстрелы были слышны в разных уголках столицы. В частности, люди обращали на них внимание вблизи Европейской площади и даже в собственных домах в центре.

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В полиции раскрыли причину "канонады"

В отделе коммуникации полиции Киева поторопились успокоить киевлян и заверили, что никакой опасности не было. То, что в сети восприняли за взрывы, на самом деле оказалось торжественным залпом из ружей.

Это не взрыв, это в Мариинском парке происходила встреча президента Израиля,

– сказали правоохранители.

Киевлян напугали звуки, похожие на взрывы, в центре: видео

Торжественная встреча Владимира Зеленского и Ицхака Герцога

Глава государства Израиль прибыл в Украину с официальным визитом 5 октября.

Возле Мариинского дворца его встретил украинский лидер и почетный караул.

Именно во время исполнения гимнов обеих стран и прозвучал торжественный салют из стрелкового оружия.

После этого Герцог поздоровался с украинскими воинами традиционным лозунгом "Слава Украине!" и услышал в ответ "Героям Слава!"

Торжественный салют звучал во время исполнения гимнов Украины и Израиля / Скриншот видео

Израильский лидер приветствовал почетный караул лозунгом "Слава Украине!" / Скриншот видео

Смотрите видео с официальной церемонии встречи президентов Украины и Израиля:

Ложная тревога в педуниверситете Драгоманова

Более 300 студентов и преподавателей Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова эвакуировали утром 4 октября. Причина – сообщение о якобы минировании вуза. В конце концов взрывчатку спасатели и полиция не нашла.