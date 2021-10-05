Гучні постріли було чути в різних куточках столиці. Зокрема, люди звертали на них увагу поблизу Європейської площі й навіть у власних домівках у центрі.

За темою Бровари сколихнули автоматні черги посеред дня: у поліції заспокоїли містян

В поліції розкрили причину "канонади"

У відділі комунікації поліції Києва поквапилися заспокоїти киян і запевнили, що ніякої небезпеки не було. Те, що у мережі сприйняли за вибухи, насправді виявилося урочистим залпом зі зброї.

То не вибух, то в Маріїнському парку відбувалася зустріч президента Ізраїлю,

– сказали правоохоронці.

Киян налякали звуки, схожі на вибухи, у середмісті: відео

Урочиста зустріч Володимира Зеленського та Іцхака Герцоґа

Глава держави Ізраїль прибув до України з офіційним візитом 5 жовтня.

Біля Маріїнського палацу його зустрів український лідер та почесна варта.

Саме під час виконання гімнів обох країн і пролунав урочистий салют зі стрілецької зброї.

Після цього Герцоґ привітався з українськими воїнами традиційним гаслом "Слава Україні!" та почув у відповідь "Героям Слава!".



Урочистий салют лунав під час виконання гімнів України та Ізраїлю / Скриншот відео



Ізраїльський лідер привітав почесну варту гаслом "Слава Україні!" / Скриншот відео

Дивіться відео з офіційної церемонії зустрічі президентів України та Ізраїлю:

Хибна тривога в педуніверситеті Драгоманова

Понад 300 студентів та викладачів Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова евакуювали вранці 4 жовтня. Причина – повідомлення про нібито мінування вишу. Зрештою вибухівки рятувальники та поліція не знайшли.