Правоохоронці попередили, що навчання охоплять увесь Броварський район, а не лише місто. Вони закликали населення не лякатися і з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.

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У ході навчань силовики тренувалися запобігати терактам та диверсіям / Фото поліції Київської області

Скільки триватимуть навчання і хто до них долучився

Заходи почалися 22 вересня і закінчаться 1 жовтня. У них беруть участь резервісти, військовозобов'язані та воїни Збройних сил України.

Що відпрацьовують силовики

Головна мета цих навчань – запобігання диверсіям та терактам на на об'єктах критичної інфраструктури Київщини.



Містян запевнили, що стрільба ведеться холостими набоями / Фото поліції Київської області



Захисники тренувалися захищати об'єкти критичної інфраструктури / Фото поліції Київської області

Увага! В ході тренувань використовуються лише холості набої та пристрої для імітації вибухів.

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Текст публікації поліції Київської області:

На території Броварського району з 22 вересня по 1 жовтня проводяться тактико-спеціальні навчання з територіальної оборони із залученням резервістів, військовозобов’язаних та представників ЗСУ.

Метою тактико-спеціальних навчань є попередження диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Під час тренувань будуть використовуватись холості набої і пристрої для імітації вибухів.

Просимо громадян з розумінням поставитись до певних незручностей, які можуть виникнути під час проведення вказаних заходів та зберігати спокій!