Правоохранители предупредили, что учения охватят весь Броварской район, а не только город. Они призвали население не пугаться и с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

Важное По стандартам НАТО: на Львовщине продолжаются украинско-американские военные учения

В ходе учений силовики тренировались предотвращать теракты и диверсии / Фото полиции Киевской области

Сколько продлятся учения и кто к ним присоединился

Мероприятия начались 22 сентября и закончатся 1 октября. В них принимают участие резервисты, военнообязанные и воины Вооруженных сил Украины.

Отрабатывают силовики

Главная цель этих учений – предотвращение диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры Киевщины.

Горожан заверили, что стрельба ведется холостыми патронами / Фото полиции Киевской области

Защитники тренировались защищать объекты критической инфраструктуры / Фото полиции Киевской области

Внимание! В ходе тренировок используются лишь холостые патроны и устройства для имитации взрывов.

В Броварах продолжаются учения по территориальной обороне: видео

В Броварах были слышны звуки автоматных очередей на улицах: видео

Жители Броваров услышали на улицах выстрелы и взрывы гранат: смотрите видео

Текст публикации полиции Киевской области:

На территории Броварского района с 22 сентября по 1 октября проводятся тактико-специальные учения по территориальной обороне с привлечением резервистов, военнообязанных и представителей ВСУ.

Целью тактико-специальных учений является предупреждение диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры региона. Во время тренировок будут использоваться холостые патроны и устройства для имитации взрывов.

Просим граждан с пониманием отнестись к определенным неудобствам, которые могут возникнуть во время проведения указанных мероприятий и сохранять спокойствие!