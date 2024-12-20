У столиці пошкоджено дипломатичні представництва Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії, Чорногорії. Про це пише 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.

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Що відомо про пошкодження

У деяких приміщеннях диппредставництв пошкоджені вікна та двері, подекуди пошкодило стелю. Також можна помітити ушкодження на фото. Пошкодження ніби не значні, проте все ж будівлі постраждали від цинічного обстрілу Росії.

Диппредставництва постраждали: дивіться фото

Як відреагували у Португалії

Однією із тих країн, яку новини про обстріл України 20 грудня облетіли двічі стала Португалія. спочатку мовилось про сам факт обстрілу Києва, але згодом стало відомо про пошкодження дипломатичного представництва цієї держави.

Уряд Португалії засудив російську агресії. Крім цього, тимчасового повіреного у справах Росії вже викликали до МЗС.

Міністр закордонних справ Португалії вже виступив із заявою, він назвав неприйнятними атаки на Київ.