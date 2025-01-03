После обвала здания из-за российской атаки "Шахедами" спасатели спасли 4 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Киева.

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Что известно о ликвидации последствий атаки на Киев

Около трех суток на месте работали спасатели ГСЧС, коммунальные службы и волонтеры. В ходе работ удалось снять и разобрать 5 бетонных плит и вывезти более 850 тонн строительного мусора.

Спасатели разбирают завалы жилого дома в Киеве / Фото ГСЧС

Отметим, что к ликвидации последствий российской атаки пришлось привлечь 382 спасателя и 117 единиц техники ГСЧС.

Атака России на Киев 1 января

В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину и запустила 111 дронов. В 6:47 в столице объявили воздушную тревогу, а впоследствии там прогремели взрывы. Жителей предупреждали о работе ПВО по вражеским целям.

В Печерском районе Киева зафиксировали падение обломков на нежилую застройку. Также сообщалось о частичном разрушении и возгорании мансардного жилого пятиэтажного дома. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

Кроме этого, есть частичное разрушение с 6 по 4 этажи шестиэтажного жилого дома. Из-за падения обломков там загорелись квартиры на 4 и 5 этажах. Спасателям удалось эвакуировать жителей.