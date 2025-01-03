Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда движутся вражеские БпЛА

21:21, 3 января БПЛА в Сумской области, в юго-западном направлении на Полтавщину\Черниговщину.

БПЛА на севере Черниговщины, движутся в юго-западном направлении.

20:52, 3 января Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:41, 3 января Новые группы ударных БПЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении.