Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда движутся вражеские БпЛА
21:21, 3 января
- БПЛА в Сумской области, в юго-западном направлении на Полтавщину\Черниговщину.
- БПЛА на севере Черниговщины, движутся в юго-западном направлении.
20:52, 3 января
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
20:41, 3 января
Новые группы ударных БПЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении.
20:00, 3 января
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.