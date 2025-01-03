Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються ворожі БпЛА
21:21, 3 січня
- БпЛА у Сумській області, в південно-західному напрямку на Полтавщину\Чернігівщину.
- БпЛА на півночі Чернігівщини, рухаються в південно-західному напрямку.
20:52, 3 січня
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
20:41, 3 січня
Нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються у південно-західному напрямку.
20:00, 3 січня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.