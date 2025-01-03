Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Росія продовжує застосовувати проти України велику кількість БпЛА та ракет

Володимир Зеленський зазначив, що вже тільки за перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет, зокрема балістичних. За його словами, значну частину українські воїни збили або знешкодили засобами РЕБ.

Проте, на жаль, були влучання, є і поранені, і загиблі. Президент висловив співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Крім цього, російські загарбники щоденно бʼють керованими авіабомбами.

Зеленський наголосив, що такий російський терор, "який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від "Петріотів" до мобільних вогневих груп".

Він підкреслив, що потрібно постійно поповнювати запас протиракет для ППО. Також потрібно постійно збільшувати спроможність мобільних вогневих груп. Лідер України висловив вдячність усім партнерам, які допомагають.

Готуємося до зустрічей і перемовин наступного тижня заради більшої міцності нашої протиповітряної оборони. Графік відповідної роботи вже попередньо погоджений,

– анонсував президент.

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