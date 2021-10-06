Задержанный – 18-летний Тимоти Джордж Симпкинс. Об этом сообщили в полиции.
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В Штатах задержали 18-летнего стрелка
Молодого человека задержали после совершения стрельбы, хоть он и скрылся с места преступления.
Подозреваемого взяли под стражу без проблем,
– сообщили в твиттере департамента полиции Арлингтона.
Там также добавили, что учеников без проблем эвакуировали из помещения средней школы Тимбервью. полицейские рассказали, что стрельба началась в результате драки.
Правоохранители сообщили, что в результате стрельбы ранения получили 4 человека, из них 3 доставили в больницу. В частности, 15-летний парень перенес операцию и находится в тяжелом состоянии, девушка-подросток получила легкую травму, поэтому врачи ее отпустили домой. Жизни 25-летнего мужчины ничего не угрожает. Беременной женщине оказали помощь еще в помещении школы.
Кратко о стрельбе в школе штата Техас
- 6 октября неизвестный открыл стрельбу в средней школе Тимбервью, что в Техасе. На место преступления прибыли правоохранители, здание школы было заблокировано. Ученики и преподаватели находились в классах.
- Впоследствии полиция начала поиски стрелка, которого идентифицировали как 18-летнего Тимоти Джорджа Симпкинса. Тогда правоохранители сообщали, что он передвигался на серебряном автомобиле Dodge Charger 2018 года.
- Впоследствии полицейские нашли пистолет 45 калибра, который подозреваемый мог использовать для стрельбы.
- В результате инцидента 3 человека доставили в больницу, а беременная женщина отказалась от госпитализации.