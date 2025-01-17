Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські групи в інстаграмі.

Дивіться також Хлопець був шокований, перевіривши сумочку дівчини: що там було

Відповідне відео вже стало вірусним у мережі. На кадрах видно, як чоловіки крадуть ікони й одночасно хрестяться.

Серед викраденого виявилась також і 100-літня ікона Божої матері. Крадіжку вони здійснили під час церемонії хрещення циганських дітей.

Цигани обікрали церкву: дивіться відео

Ікони таки повернули

Після цього випадку настоятель храму звернувся до авторитетних циганів. Барони повпливали на своїх людей і крадії повернули ікони назад.