Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські групи в інстаграмі.
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Відповідне відео вже стало вірусним у мережі. На кадрах видно, як чоловіки крадуть ікони й одночасно хрестяться.
Серед викраденого виявилась також і 100-літня ікона Божої матері. Крадіжку вони здійснили під час церемонії хрещення циганських дітей.
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Ікони таки повернули
Після цього випадку настоятель храму звернувся до авторитетних циганів. Барони повпливали на своїх людей і крадії повернули ікони назад.